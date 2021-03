Hrubala: Presun agendy prípravného konania na ŠTS sa osvedčil

Bratislava 8. marca (TASR) - Minuloročný októbrový presun agendy prípravného konania, väzobného stíhania z pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici na ŠTS v Pezinku sa osvedčil.



Uviedol to pre TASR predseda ŠTS Ján Hrubala. "Jedným z mojich cieľov už pri uchádzaní sa o post predsedu súdu bolo rozšírenie počtu službukonajúcich sudcov, čo som považoval a aj naďalej považujem za krok správnym smerom. Osvedčil sa aj presun logisticky vybavovania tejto agendy do Pezinka, a to nielen preto, že väčšina v súčasnej dobe do služieb zaraďovaných sudcov pôsobí na pracovisku v Pezinku," povedal.



Priblížil, že nárast agendy prípravného konania nielen pokiaľ ide o väzby, ale aj iné zásahy do súkromia sa za posledný rok takmer zdvojnásobil. "Často ide o nie jednoduché prípady. Aj preto považujem za správny krok, že sa viac než zdvojnásobil počet sudcov zaraďovaných do služieb pre prípravné konanie - nápor práce sa tak rozložil na viac osôb vrátane administratívy," povedal pre TASR Hrubala.



Aktuálne, ako priblížil, rozvrh práce ŠTS počíta so všetkými pätnástimi sudcami ako so sudcami zaraditeľnými do služieb. "Rozpis služieb spracúva predseda súdu a v súčasnej dobe sa gro agendy prípravného konania presunulo 'na plecia' pezinských sudcov. Akceptoval som požiadavky sudcov, ktorí z rôznych, ale podľa mňa objektívnych dôvodov do služieb zaraďovaní byť nechcú," vysvetlil.



Zo skupiny banskobystrických sudcov ŠTS, ktorí predtým boli zaraďovaní do služieb (ich počet sa pohyboval od štyroch do piatich), do služieb zaraďuje len dvoch. "Aj to zhruba v polovičnom rozsahu, než sudcov 'nových'. Robím tak nie preto, že sú z Banskej Bystrice, alebo že by robili svoju prácu zle, ale preto, lebo som presvedčený o potrebe relatívne pravidelného obmieňania sudcov poverovaných agendou prípravného konania," zdôraznil.



"Veci prípravného konania jednoducho dostane na stôl ten sudca, ktorý má v daný týždeň službu. Pokiaľ ide o väzbu, stane sa potom tento sudca zákonným sudcom na všetky úkony týkajúce sa toho ktorého obvineného, teda ďalej je to už on, ktorý rozhodne napríklad o žiadosti o prepustenie na slobodu, alebo o predĺžení väzby," vysvetlil.