Hrubala: Šetrenia v prípade Trubana môžu trvať ešte niekoľko týždňov

Bratislava 26. augusta (TASR) – Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala predpokladá, že šetrenia v prípade možnej zaujatosti sudcu ŠTS Michala Trubana pri rozhodovaní o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. môžu trvať ešte niekoľko týždňov. Informoval o tom pred stredajším stretnutím s predsedom Súdnej rady SR Jánom Mazákom.



„Šetrenia sa naďalej uskutočňujú, predpokladám, že niekoľko možno aj týždňov to bude ešte trvať, a budem predsedu Súdnej rady informovať o stave veci," uviedol Hrubala. V súčasnosti podľa svojich slov v žiadnom prípade nemá dostatok informácií, aby vo veci prijal záver. S Trubanom predseda ŠTS o veci komunikoval zatiaľ neformálne.



To, či bude prípad riešiť Súdna rada SR alebo ŠTS, podľa Hrubalu závisí od záverov stretnutia. „Minimálne ocením kooperáciu so stálou etickou komisiou Súdnej rady," poznamenal.



Sudca ŠTS Michal Truban vypovedal 10. augusta pred osobitnou komisiou Súdnej rady SR v súvislosti so svojou možnou zaujatosťou pri rozhodovaní o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Predseda Súdnej rady SR následne informoval, že poslal Hrubalovi opätovne list, aby posúdil Trubanovo konanie a oznámil mu výsledok. Rozhodnutie sudcovskej rady, ktorá vyzvala na činnosť Súdnu radu SR, považuje za vecne nesprávne a zavádzajúce.



Predseda Súdnej rady SR v pondelok povedal, že od rokovania s Hrubalom očakáva prijatie záveru, kto bude v prípade konať.