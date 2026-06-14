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J. Jakab: V najbližších mesiacoch nás čaká koaličné peklo chaosu
Zameral sa aj na upozornenie prezidenta SR Petra Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvnia i vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus.
Autor TASR
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Bratislava 14. júna (TASR) - Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude predchádzať „koaličné peklo“ plné hádok, chaosu a vydierania. Myslí si to poslanec Národnej rady SR za Hnutie Slovensko Július Jakab, ktorý reagoval na nedeľné vyjadrenia rečníkov v televíznych diskusiách i video predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD).
Zameral sa aj na upozornenie prezidenta SR Petra Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvnia i vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu, navyše na rok, v ktorom sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni súčasné vnútrokoaličné spory. „Už teraz sa tam všetci hádajú a teraz to bude úplný chaos, každý si bude len chcieť odtrhnúť ešte nejaký kus ‚žvanca‘. Nebude to nič pekné, ale ani prospešné pre ľudí,“ uviedol Jakab. V tom, že skladanie rozpočtu zhorší koaličné vzťahy a umožní vzájomné vydieranie, ho utvrdzujú aj vyjadrenia predsedu vlády SR, ktorý kritizoval vo videu stranu Hlas-SD za „privatizáciu tém“ a opomínanie koaličných partnerov. „Túto jeseň budú bojovať všetci so všetkými, to bude jedno koaličné peklo, v ktorom sa budú vydierať hrozbou rozpadnutia koalície,“ upozornil Jakab.
Opozičný poslanec taktiež skritizoval postoj hlavy štátu k nomináciám poslancov Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený) na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Pellegrini podľa neho ignoruje fakt, že Kmec musel opustiť post vicepremiéra z dôvodu podozrení v kauze predaja areálu vo Voderadoch. „Kmeca aj Radačovského podpíše, on podpíše všetko, čo mu príde na podpis,“ vyhlásil o hlave štátu Jakab.
Ku kritike sa v tejto súvislosti pripojila aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej prezident nemôže alibisticky hovoriť, že ak veľvyslanec zlyhá, môže byť neskôr odvolaný. „Ak dnes vie, že nominácia je hanbou, nemá čakať, kým tá hanba nastane v zahraničí,“ uviedla Remišová.
Prezident SR v diskusii TV JOJ 24 oznámil, že k vymenovaniu veľvyslancov, medzi ktorými sú nominácie Kmeca a Radačovského, by malo prísť v priebehu budúceho týždňa. V prípade Radačovského neodpovedal jednoznačne na otázku, či ho vymenuje, upozornil však, že spĺňa všetky formálne podmienky, má politickú legitimitu a rovnako získal aj „agrément“, teda súhlas cyperskej strany. V prípade Kmeca vyzdvihol kredit, ktorý získal v rámci predchádzajúcich diplomatických misií. Pellegrini dodal, že ak sa preukáže, že veľvyslanec nezvláda svoju funkciu, možno ho odvolať.
Zameral sa aj na upozornenie prezidenta SR Petra Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvnia i vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu, navyše na rok, v ktorom sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni súčasné vnútrokoaličné spory. „Už teraz sa tam všetci hádajú a teraz to bude úplný chaos, každý si bude len chcieť odtrhnúť ešte nejaký kus ‚žvanca‘. Nebude to nič pekné, ale ani prospešné pre ľudí,“ uviedol Jakab. V tom, že skladanie rozpočtu zhorší koaličné vzťahy a umožní vzájomné vydieranie, ho utvrdzujú aj vyjadrenia predsedu vlády SR, ktorý kritizoval vo videu stranu Hlas-SD za „privatizáciu tém“ a opomínanie koaličných partnerov. „Túto jeseň budú bojovať všetci so všetkými, to bude jedno koaličné peklo, v ktorom sa budú vydierať hrozbou rozpadnutia koalície,“ upozornil Jakab.
Opozičný poslanec taktiež skritizoval postoj hlavy štátu k nomináciám poslancov Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený) na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Pellegrini podľa neho ignoruje fakt, že Kmec musel opustiť post vicepremiéra z dôvodu podozrení v kauze predaja areálu vo Voderadoch. „Kmeca aj Radačovského podpíše, on podpíše všetko, čo mu príde na podpis,“ vyhlásil o hlave štátu Jakab.
Ku kritike sa v tejto súvislosti pripojila aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej prezident nemôže alibisticky hovoriť, že ak veľvyslanec zlyhá, môže byť neskôr odvolaný. „Ak dnes vie, že nominácia je hanbou, nemá čakať, kým tá hanba nastane v zahraničí,“ uviedla Remišová.
Prezident SR v diskusii TV JOJ 24 oznámil, že k vymenovaniu veľvyslancov, medzi ktorými sú nominácie Kmeca a Radačovského, by malo prísť v priebehu budúceho týždňa. V prípade Radačovského neodpovedal jednoznačne na otázku, či ho vymenuje, upozornil však, že spĺňa všetky formálne podmienky, má politickú legitimitu a rovnako získal aj „agrément“, teda súhlas cyperskej strany. V prípade Kmeca vyzdvihol kredit, ktorý získal v rámci predchádzajúcich diplomatických misií. Pellegrini dodal, že ak sa preukáže, že veľvyslanec nezvláda svoju funkciu, možno ho odvolať.