J. Kákoš: Ľudia bez domova prejavujú aktívny záujem o voľby do NR SR

Bratislava 29. februára (TASR) - Ľudia bez domova prejavujú aktívny záujem o voľby do Národnej rady SR. Pre TASR to povedal riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš s tým, že parlamentné voľby sú popri voľbách do miestnej samosprávy medzi ľuďmi bez domova dôležitou témou a mnohí plánujú ísť k volebným urnám.



"Očakávajú skutočnú zmenu a skutočný záujem. Vnímajú totiž všeobecný nezáujem o ich problémy alebo majú obavu, že akékoľvek sľuby či opatrenia, ktoré bude nová vláda presadzovať, sa ich nakoniec nebudú týkať," priblížil Kákoš. Ako tvrdí, mnohí ľudia bez domova plánujú ísť voliť a aktívne riešia kde, ako a za akých podmienok sa to dá. V Depaul Slovensko im preto pomáhali s vybavovaním volebných preukazov, občianskych preukazov a informovali ich o voľbách. "Teda, kde sú volebné miestnosti podľa obvodov a ulíc, kde volia ľudia s trvalým pobytom v mestskej časti a podobne," spresnil riaditeľ neziskovej organizácie.



Pre ľudí bez domova zorganizovali spolu s týždenníkom .týždeň aj politickú diskusiu priamo v nocľahárni v Bratislave. Ešte predtým mali dve menšie diskusie s ľuďmi z nocľahárne o voľbách a plánoch strán, ako riešiť tému ľudí bez domova. "Aj počas diskusie a aj po nej ľudia veľa hovorili o dostupnom bývaní. Pýtali sa naň v diskusii a následne sa o tom rozprávali medzi sebou. Je to téma, ktorá ich zaujíma, a určite by boli radi, ak by sa situácia zlepšila. Zároveň však sú opatrní a hovorili o obavách, že sa to nepodarí alebo že sú to len sľuby, respektíve, že ich sa to nakoniec nebude týkať," uviedol Kákoš.



Druhou dôležitou témou bola podľa jeho slov nedostupná zdravotná starostlivosť pre ľudí s dlhmi na zdravotnom poistení, čo je väčšina ľudí bez domova, a problémy, ktoré im to spôsobuje. Témou bolo aj zlepšovanie kvality sociálnych služieb pre ľudí bez domova. "Programy viacerých strán obsahujú opatrenia, ktoré by téme bezdomovectva mohli výrazne pomôcť. Zo skúsenosti však vieme, že si musíme počkať na skutočné činy a reálne kroky novej vlády, aby sme vedeli povedať, či sa ich sľuby napĺňajú alebo nie," podotkol Kákoš.