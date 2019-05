J. Kandera: Návrh dohody o vine a treste podám na súd budúci týždeň

Jaroslav K. je v prípade vraždy prominentného advokáta Ernesta Valka obvinený z lúpeže a nie zo samotnej vraždy ako takej.

Bratislava 31. mája (TASR) - Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Kandera predpokladá, že návrh dohody o vine a treste, ktorú vo štvrtok uzavrel s obvineným Jaroslavom K., podá na Okresný súd v Pezinku v polovici budúceho týždňa.



Jaroslav K. je v prípade vraždy prominentného advokáta Ernesta Valka obvinený z lúpeže a nie zo samotnej vraždy ako takej. "Predpokladám, že návrh dohody bude na nižšom súde v polovici budúceho týždňa. Dohodu som uzavrel včera, musím vypracovať jej znenie," povedal v piatok pre TASR dozorový prokurátor Kandera. Súd po naštudovaní spisového materiálu vytýči termín verejného zasadnutia, na ktorom buď dohodu schváli, alebo nie. Ak by prvostupňový súd dohodu schválil, tak by sa stala právoplatnou a nebolo možné voči nej odvolať sa.



Obvinený Jaroslav K. označil za strelca vo vražde Jozefa R. Prokurátor Jaroslavovi K. navrhuje trest odňatia slobody na sedem rokov a dva mesiace. Odpykať by si ho mal v ústave so stredným stupňom stráženia. TASR o tom vo štvrtok (30. 5.) informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.



Jaroslav K. už bol odsúdený v roku 2017 za trestný čin lúpeže. Okresný súd v Žiari nad Hronom ho odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov a osem mesiacov. Ako vo štvrtok pripomenula TV Markíza, zlom v objasnení vraždy Valka prišiel po tom, ako chytili Jaroslava K. Pri lúpeži v kremnickej banke ho postrelili a hrozil mu vysoký trest. Ponúkol ale kľúčové informácie a podmienil to tým, že chce, aby ho obhajoval Daniel Lipšic. Jaroslav K. označil za strelca Jozefa R. Ten však vinu odmieta. Výpovede oboch mužov overovali počas rekonštrukcie vraždy. Prokurátor pre TV Markíza povedal, že sa ňou a znaleckými posudkami potvrdila verzia Jaroslava K. Práve preto na dohodu o vine a treste pristúpil.



Jaroslava K. stíhajú aj pre ďalšie lúpeže - v banke a v dome zlatníka v Limbachu. Ten je len pár metrov od Valkovho.



Ernest Valko bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu v roku 2010. Po viac než ôsmich rokoch policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, 43-ročného Jozefa R. a 45-ročného Jaroslava K., ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobil smrteľné zranenie.