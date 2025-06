J. Klimas: Farmaceuti by mohli prípravovať na očkovanie v októbri 2026

Bratislava 13. júna (TASR) - Farmaceuti by mohli začať s prípravou na očkovanie v lekárňach pravdepodobne v októbri 2026. Pre TASR to uviedol dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ján Klimas. Ozrejmil, že certifikačná príprava bude trvať približne pol roka a bude zahŕňať teoretickú aj praktickú časť.



„Teoretická príprava zahŕňa rôzne oblasti, ako je napríklad epidemiológia, imunitná odpoveď organizmu, anatómia, očkovacie látky, nežiaduce reakcie, dokumentačná činnosť alebo farmakovigilancia,“ priblížil Klimas.



Dodal, že praktická časť bude rozdelená na dve zložky - farmaceuti budú musieť pod dohľadom lekára vykonať minimálny počet zdravotných výkonov a zároveň absolvovať odbornú prax na ambulantných pracoviskách. Pôjde o odbory všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, infektológia, klinická imunológia a alergológia či dorastové lekárstvo.



Farmaceutická fakulta zatiaľ o akreditáciu požiadať nemohla, keďže sa čaká na schválenie legislatívnej úpravy, ktorá túto prípravu oficiálne zaradí medzi certifikované pracovné činnosti. Podľa Slovenskej lekárnickej komory by sa certifikačná príprava mala stať súčasťou nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov v októbri 2025.



Ministerstvo zdravotníctva SR zároveň predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zmien vyhlášky o požiadavkách na správnu lekárenskú prax. Lekárne, ktoré sa rozhodnú očkovať verejnosť proti chrípke vo svojich priestoroch, by mali na tento účel zriadiť diskrétnu zónu a zabezpečiť sledovanie pacienta najmenej 30 minút po podaní vakcíny. Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. júla.



Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.