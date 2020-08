J. Kliment: Nástup M. Zbojovskej do výkonu trestu sa môže oddialiť

Bratislava 27. augusta (TASR) - Nástup bývalej konateľky skrachovanej nebankovky Faro Moniky Zbojovskej do výkonu trestu sa môže zo zdravotných dôvodov oddialiť. Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Juraj Kliment, ktorý vo štvrtok odsúdil Zbojovskú na tri roky odňatia slobody nepodmienečne.



"Keďže na verejnom zasadnutí prezentovala, že v budúcom týždni má nastúpiť do nemocnice a podrobiť sa nevyhnutnému operačnému zákroku, obhajcovia by mali podať žiadosť o odklad výkonu trestu zo zdravotných dôvodov," poznamenal Kliment. Žiadosťou sa bude v prípade jej podania podľa Klimenta zaoberať Krajský súd (KS) v Košiciach.



Zbojovská sa vo štvrtok zúčastnila na verejnom zasadnutí na NS SR len dopoludnia. Následne na vyhlásení verdiktu už prítomná vzhľadom na jej vážny zdravotný stav nebola a ospravedlnila sa.



Kliment sa vyjadril po opustení súdnej miestnosti aj k zníženiu trestnej sadzby Zbojovskej. KS v Košiciach ju pôvodne v júli 2018 odsúdil na štyri roky odňatia slobody. "Bola trestne stíhaná pre trestný čin podvodu podľa starej právnej úpravy, kde je trestná sadzba päť až dvanásť rokov. Vzhľadom na dĺžku konania ide okolnosť, ktorá v zmysle judikatúry Najvyššieho súdu aj s poukazom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva je takou okolnosťou, ktorú treba zohľadniť pri výmere trestu, a má za následok, že trest sa potom ukladá pod zákonom stanovenú trestnú sadzbu," vysvetlil predseda senátu.



"Už KS v Košiciach aplikoval toto ustanovenie a uložil jej trest odňatia slobody vo výmere štyroch rokov a my sme tento trest ešte modifikovali s tým, že v roku 2019 jej bol diagnostikovaný onkologický nález v treťom štádiu. Situácia z hľadiska jej zdravotného stavu je veľmi akútna a s poukazom na túto okolnosť, ktorá sa dá kvalifikovať ako výnimočné osobné pomery, sme trest ešte upravili na tri roky," dodal.



Zbojovská si má trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Štvrtkové verejné zasadnutie na NS SR bolo posledným procesom, ktorý sa dotýkal skrachovanej nebankovky.



Celková výška spôsobenej škody zo strany Zbojovskej bola vyše 763.460,13 eura (vyše 23 miliónov Sk). KS v Košiciach pred dvoma rokmi skonštatoval, že klientov Zbojovská uviedla do omylu, keď im sľubovala až štvorpercentné mesačné (48-percentné ročné) výnosy z ich vkladov, lebo nemala také podnikateľské aktivity, aby to mohla splniť.



Faro skrachovalo po tom, ako skrachovali oveľa väčšie nebankové inštitúcie, akými boli Horizont Slovakia, BMG Invest, Drukos a AGW.