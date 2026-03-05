< sekcia Slovensko
J. Králik: Zistenia NKÚ o SNG za obdobie 2022 - 2024 sú vážne
Kontrola potvrdila navýšenie nákladov na rekonštrukciu budovy v desiatkach miliónov eur, pochybenia vo finančnom riadení, rozpočtovníctve a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o Slovenskej národnej galérii (SNG) za obdobie 2022 - 2024 sú mimoriadne vážne. Skonštatoval to jej súčasný šéf Juraj Králik v súvislosti so správou z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie i riadenie vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR vrátane SNG v spomínanom období. TASR o tom informovali z galérie.
„Hovoríme o zásadnom zlyhaní kontrolných mechanizmov a o desiatkach miliónov eur navyše na rekonštrukciu. O to viac je zarážajúce, že napriek týmto investíciám budova SNG vykazuje závažné technické nedostatky,“ poukázal Králik. Ako doplnil, do objektu zateká a ohrozené sú aj umelecké diela. „Verejnosť má právo vedieť, ako boli tieto prostriedky použité a kto za tento stav nesie zodpovednosť,“ apeloval.
Ako podotkli zo SNG, výsledky kontroly za roky 2022 - 2024 sa týkajú obdobia generálnej riaditeľky Alexandry Kusej a troch poverených riaditeľov. Zároveň informovali, že súčasné vedenie, ktoré stojí na čele galérie od apríla minulého roka, prijalo konkrétne kroky a opatrenia, aby sa pochybenia z minulých rokov neopakovali. „Zaviedlo posilnené vnútorné kontrolné mechanizmy, jasne definované kompetencie a zodpovednosti, systematické reportovanie a dôsledné dodržiavanie zákonných postupov v oblasti finančného riadenia a účtovníctva,“ uviedli.
Cieľom je podľa nich nastaviť transparentné, predvídateľné a kontrolovateľné procesy, ktoré budú garantovať hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov a stabilné fungovanie inštitúcie do budúcnosti. „Súčasné vedenie Slovenskej národnej galérie sa bude k zisteniam uvedeným v správe NKÚ podrobnejšie venovať a ďalej informovať verejnosť,“ dodali zo SNG.
