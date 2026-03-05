Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Slovensko

J. Králik: Zistenia NKÚ o SNG za obdobie 2022 - 2024 sú vážne

.
Na snímke Slovenská národná galéria. Foto: TASR - Dano Veselský

Kontrola potvrdila navýšenie nákladov na rekonštrukciu budovy v desiatkach miliónov eur, pochybenia vo finančnom riadení, rozpočtovníctve a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie.

Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o Slovenskej národnej galérii (SNG) za obdobie 2022 - 2024 sú mimoriadne vážne. Skonštatoval to jej súčasný šéf Juraj Králik v súvislosti so správou z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie i riadenie vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR vrátane SNG v spomínanom období. TASR o tom informovali z galérie.

„Hovoríme o zásadnom zlyhaní kontrolných mechanizmov a o desiatkach miliónov eur navyše na rekonštrukciu. O to viac je zarážajúce, že napriek týmto investíciám budova SNG vykazuje závažné technické nedostatky,“ poukázal Králik. Ako doplnil, do objektu zateká a ohrozené sú aj umelecké diela. „Verejnosť má právo vedieť, ako boli tieto prostriedky použité a kto za tento stav nesie zodpovednosť,“ apeloval.

Ako podotkli zo SNG, výsledky kontroly za roky 2022 - 2024 sa týkajú obdobia generálnej riaditeľky Alexandry Kusej a troch poverených riaditeľov. Zároveň informovali, že súčasné vedenie, ktoré stojí na čele galérie od apríla minulého roka, prijalo konkrétne kroky a opatrenia, aby sa pochybenia z minulých rokov neopakovali. „Zaviedlo posilnené vnútorné kontrolné mechanizmy, jasne definované kompetencie a zodpovednosti, systematické reportovanie a dôsledné dodržiavanie zákonných postupov v oblasti finančného riadenia a účtovníctva,“ uviedli.

Cieľom je podľa nich nastaviť transparentné, predvídateľné a kontrolovateľné procesy, ktoré budú garantovať hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov a stabilné fungovanie inštitúcie do budúcnosti. „Súčasné vedenie Slovenskej národnej galérie sa bude k zisteniam uvedeným v správe NKÚ podrobnejšie venovať a ďalej informovať verejnosť,“ dodali zo SNG.

NKÚ v správe z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie i riadenie vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v rokoch 2022 - 2024 poukázal aj na neefektívne riadenie v SNG. Kontrola potvrdila navýšenie nákladov na rekonštrukciu budovy v desiatkach miliónov eur, pochybenia vo finančnom riadení, rozpočtovníctve a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme