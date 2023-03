J. Krúpa avizuje výbor k údajnej neoprávnenej manipulácii R. Mikulca

Bratislava 31. marca (TASR) - Šéf parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS) avizuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia k údajnej neoprávnenej manipulácii šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Uviedol to vo štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane.



Nezaradená poslankyňa a podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Denisa Saková si myslí, že ide o Mikulcovo ďalšie zlyhanie. "Je neakceptovateľné, aby naďalej zostal na svojej stoličke," povedala. Konať by podľa nej mala i prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Diskutujúci sa dotkli aj vyšetrovania vraždy Daniela Tupého. Saková zopakovala, že komunikácia prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana v tejto veci bola neprípustná. "Hamran sa vôbec nemal vyjadrovať k živému vyšetrovaniu," skonštatovala.



Krúpa reagoval, že komunikácii policajného prezidenta neporozumel. "Nedávalo mi zmysel, akým spôsobom mala komunikácia vplyv na chytenie či zaistenie páchateľa," podotkol. Ocenil však prácu vyšetrovateľov. "Vyšetriť po 18 rokoch takýto náročný prípad je veľký úspech," doplnil.



Poslanci sa rozprávali aj o návrhu zavedenia odmeny 500 eur za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. Obaja s ním nesúhlasia. Ide podľa nich o populistický návrh. Saková poukázala, že príspevok by mali radšej dostať všetci ľudia pod hranicou chudoby.