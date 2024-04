J. Krúpa chce novelou zabrániť zneužívaniu protifašistického odboja

Bratislava 5. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Juraj Krúpa chce zamedziť zneužívaniu protifašistického odboja či odkazu Slovenského národného povstania na propagáciu proruských naratívov. Docieliť to chce zmenou zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorú predložil do parlamentu.



"Súčasná právna úprava protifašistického odboja prirodzene vyzdvihuje odkaz a význam slovenského protifašistického odboja proti režimu vojnového Slovenského štátu a proti jeho predstaviteľom. So silnejúcimi vplyvovými operáciami ruského režimu stelesneného Vladimirom Putinom však narastá hrozba, že myšlienka protifašistického odboja bude zneužívaná proruskými činiteľmi na vyzdvihovanie zásluh Sovietskeho zväzu a osobitne na oslavu jeho nástupcu - Ruskej federácie a Vladimira Putina," tvrdí predkladateľ.



Do zákona preto navrhuje doplniť ustanovenie, ktorým by sa zakázalo zneužívať odkaz protifašistického odboja a zneužívať pietne a spomienkové akcie pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní na obhajobu, propagáciu a oslavu "nedemokratických režimov Sovietskeho zväzu, iných domácich a zahraničných komunistických režimov (vrátane režimu Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska), ako aj dnešného imperialistického režimu Vladimira Putina".



Argumentuje, že glorifikácia týchto režimov sa aktuálne podsúva verejnosti práve pod rúškom protifašistického boja. Účinnosť navrhuje od 1. júla 2024.