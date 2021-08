J. Krúpa: Novela o Policajnom zbore odstraňuje ignorované chyby

Bratislava 27. augusta (TASR) - Novela zákona o Policajnom zbore (PZ) odstraňuje chyby a nedostatky, ktoré boli ignorované alebo čiastočne riešené tak, že nebrali do úvahy potreby a požiadavky Policajného zboru. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) to uviedol pre TASR v reakcii na návrh ministerstva vnútra, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Novelu vníma pozitívne. "Som presvedčený, že ju aj členovia Policajného zboru uvítajú," dodal.



Predloženú legislatívu, ako aj avizovanú novelu zákona o štátnej službe príslušníkov PZ vníma ako nutnú a potrebnú, keďže zmeny týchto zákonov sú súčasťou pripravovanej reformy polície. "Ide o zásadné zmeny, ktoré boli dekády ignorované, eventuálne boli v týchto zákonoch robené len čiastkové úpravy, ktoré neriešili situáciu v Policajnom zbore a v podstate len udržiavali status quo, ktoré, ako dnes vieme, obmedzovalo určité činnosti Policajného zboru. Takisto sme boli svedkami aj zásahov do týchto zákonov, ktoré sa v praxi neosvedčili," komentoval Krúpa.



Šéf parlamentného výboru poukázal na viacero ustanovení, ktoré policajti vnímali ako "obmedzujúce, nesprávne a miestami až diskriminujúce". Napríklad povinnosť nosenia menoviek spôsobuje podľa neho situácie, keď boli členovia zboru identifikovaní a dochádzalo k narúšaniu ich súkromia, ohrozovaniu či kyberšikane, ktorá sa netýkala len ich, ale aj ich rodinných príslušníkov. "Navyše im aktuálna legislatíva zamedzovala schopnosť brániť sa voči rôznym urážkam, a tým dochádzalo k dehonestácii celého zboru," poznamenal. Navrhovaný nový priestupok spočívajúci v urážke verejného činiteľa považuje preto aj za pozdvihnutie autority PZ.



"Čo sa týka zavedenia základnej štruktúry Policajného zboru, v súvislosti s pripravovanou reformou Policajného zboru a s tým, aby bol systém nastavený tak flexibilne, aby bol schopný reflektovať na možné zmeny v bezpečnostnom prostredí, to vítam a považujem za správny krok," dodal.