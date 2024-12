J. Krúpa predpokladá, že rezort obrany si vyberie vrtuľníky Blackhawk

Bratislava 6. decembra (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) predpokladá, že Ministerstvo obrany (MO) SR si z dvoch ponúk na vrtuľníky, ktoré dostalo, vyberie stroje Blackhawk. Poslanec to vyhlásil po piatkovom neverejnom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, na ktorom prezentoval plány na modernizáciu rezortu minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



"Vzhľadom na možnosti, ktoré máme, si nemyslím, že sa vyberieme cestou Viperov alebo cestou nákupov veľkého množstva tankov a podobne, čo aj teda minister hovoril, čo aj vítam. Musíme priorizovať a musíme vnímať aj to, aké sú naše možnosti a kapacity," uviedol Krúpa.



Poslanec dodal, že vrtuľníky sú na bojisku použiteľné iba v prípade, že strana, ktorá ich chce využiť, má kontrolu nad vzdušným priestorom.



O dvoch ponukách na 12 kusov strojov hovoril vo štvrtok (5. 12.) na tlačovej konferencii Kaliňák. Medzi ponukami je podľa neho finančný rozdiel, no rozhodovanie nie je len o peniazoch.