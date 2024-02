J. Krúpa tuší, že parlamentnú schôdzu k ministerke kultúry neotvoria

Bratislava 11. februára (TASR) - Na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) majú minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa diametrálne odlišný pohľad. Kým prvý tvrdí, že na odvolávanie nie je žiadny dôvod, opozičný poslanec ich vidí mnoho. Zároveň však priznáva, že otvoreniu pondelkovej (12. 2.) mimoriadnej schôdze k odvolaniu ministerky nedáva veľké šance. Vyplýva to z ich vyjadrení v nedeľnej diskusii v televízii TA3.



"Jedným z dôvodov na odvolanie ministerky nekultúry je jej šírenie bludov a hoaxov a vyjadrenia, ktoré provokujú nenávisť proti niektorým komunitám," dodal Krúpa. Upozornil aj na takmer 190.000 podpisov pod výzvou na abdikáciu ministerky kultúry.



Priznal však, že nevidí príliš reálne otvorenie pondelkovej mimoriadnej schôdze, ktorá sa má zaoberať návrhom na Šimkovičovej odvolanie. "My tam za opozíciu samozrejme budeme, no mám silného tušáka, že sa tá schôdza neotvorí," uviedol.



Minister vnútra nechcel špekulovať, či sa schôdza otvorí, návrh však jednoznačne považuje za neopodstatnený. "Nevidím žiadny dôvod na odvolávanie," uviedol. Rezort kultúry je podľa neho v súčasnosti určite lepšie vedený ako exministerkou Natáliou Milanovou.