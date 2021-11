Krúpa: Zásah polície voči J. Hlinkovi bol v súlade so zákonmi

Bratislava 8. novembra (TASR) - Použitie donucovacích prostriedkov pri medializovanom zásahu voči občanovi Jánovi Hlinkovi v Prievidzi bolo v súlade so zákonom a predpismi. Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) o tom informoval po pondelkovom mimoriadnom výbore. Na danom závere sa podľa neho zhodol výbor aj s podporou časti opozície.



"Je to človek, ktorý je vyšetrovaný v 17 priestupkoch. Bez ohľadu na to, že je to dôchodca a invalid, je to provokatér, ktorý pravidelne robí takéto aktivity," vyhlásil Krúpa. Zároveň povzbudil políciu pri podobných zákrokoch, ktorých cieľom je ochrániť slušných občanov. Aj v súvislosti s ďalšími prípadmi hovorí o "provokatéroch, ktorí nenosia rúška a chodia do obchodných domov a na úrady, snažia sa vyvolávať rozruch a strašia bežných ľudí".



Polície sa zastal aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), a to aj v súvislosti s minulotýždňovým zásahom v piešťanskom obchode. "Neboli porušené žiadne predpisy ani zákony, zákrok bol zákonný, stojím za policajtmi, vyjadrujem im aj policajnému prezidentovi týmto svoju podporu," povedal po výbore, na ktorý bol prizvaný spolu s dočasným policajným prezidentom Štefanom Hamranom.



V súvislosti s povinným nosením rúška Krúpa skonštatoval aj problém v rokovacom poriadku. Predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) listom požiadal o vyjadrenie, ako postupovať, ak člen výboru odmieta nosiť rúško či iný ochranný prostriedok v súlade s aktuálnymi opatreniami. V súčasnosti je podľa neho možné iba výbor prerušiť a po pokračovaní opäť žiadať nasadenie rúška.