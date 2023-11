J. Kubiš: K. Schwarzenberg ostáva v mnohom vzorom a inšpiráciou

Bratislava 13. novembra (TASR) - Zosnulý politik a bývalý šéf českej diplomacie Karel Schwarzenberg ostáva v mnohom vzorom a inšpiráciou pre budúcnosť. V reakcii na jeho úmrtie to skonštatoval slovenský diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš.



"Zarmútila ma správa o úmrtí Karla Schwarzenberga, veľkého politika a štátnika, veľkého Európana, statočného občianskeho dejateľa v prospech demokracie, veľkého priateľa demokratického Slovenska a podporovateľa tesnej spolupráce našich dvoch štátov, trvalého priateľstva Čechov a Slovákov. V mnohom nám ostáva vzorom a inšpiráciou pre budúcnosť," uviedol Kubiš.



Karel Schwarzenberg, celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, knieža zo Schwarzenbergu, potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, sa narodil 10. decembra 1937 v Prahe. Študoval právo vo Viedni a Grazi a v Mníchove lesníctvo. V júli 1990 bol vymenovaný za kancelára prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václava Havla. Ministrom zahraničných vecí ČR bol od januára 2007 do mája 2009 a od júla 2010 do júla 2013. Spolu s Miroslavom Kalouskom založili v júni 2009 stranu TOP 09.