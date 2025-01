J. Kukura: Získané ocenenie ukazuje, že svoju prácu robím pre všetkých

Bratislava 19. januára (TASR) - Ocenenie, ktoré som získal, ukazuje, že svoju prácu nerobím iba pre seba, pretože má vplyv na ľudí. Robím to pre všetkých bez rozdielu. Pred novinármi to zhodnotil herec Juraj Kukura, ktorému prezident Peter Pellegrini udelil minulý týždeň štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.



"Robím to, čo je mojou základnou úlohou. Mojou prácou tiež bojujem za demokraciu a výhody z nej. Chcem ochraňovať slobodu kultúry a umenia, mať jasný politický názor a nebáť sa ho vysloviť," deklaroval Kukura. Ako ďalej podotkol, svoje vyjadrenie o svete prezentuje aj predstaveniami, ktoré sa hrajú v divadle, v ktorom je riaditeľom.



Ozrejmil aj to, že kultúra podľa neho potrebuje zahraničné vplyvy. "To, čo je dobré, musíme mať a čerpať, musíme sa nechať ovplyvňovať. Nerozumiem, prečo by sme sa mali nejakým spôsobom ohraničiť. Umenie potrebuje slobodu," doplnil.