J-M. Jarre sa stal prvým zahraničným držiteľom Ceny SOZA

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) udelil Jean-Michelovi Jarremu špeciálnu cenu. Francúzsky hudobník a skladateľ si ocenenie za celoživotný prínos pre svetovú hudbu a ochranu autorských práv prevzal po bratislavskom koncerte Bridge from the Future, ktorým otváral festival Starmus. "Odovzdávanie sa uskutočnilo v pondelok 13. mája v Bratislave v podvečerných hodinách," informuje SOZA na svojej webstránke.



"Jean-Michel Jarre je vôbec prvým zahraničným držiteľom Ceny SOZA," uvádza aj na sociálnej sieti občianske združenie, ktoré zastupuje autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a textárov. Ceny SOZA sa udeľujú od roku 1996 a doposiaľ ich získali len slovenskí autori.



"Som veľmi poctený, že som ako prvý neslovenský umelec mohol získať toto ocenenie. Veľa to pre mňa znamená," vyjadril sa Jarre. "Túto cenu by som chcel venovať nielen všetkým autorom, ale predovšetkým tým umelcom, ktorí bojujú za ochranu autorských práv," dodal skladateľ.



Bronzovú sošku Eurydiky z autorskej dielne sochárky Jany Brisudovej mu odovzdal člen Dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic a členovia predstavenstva Tomáš Mikš a Richard Jajcay.



Jean-Michel Jarre je vo svete známy predovšetkým ako priekopník elektronickej hudby a celoživotný inovátor. Autori a tvorcovia z rôznych oblastí umenia si ho cenia aj pre jeho angažovanosť v rámci ochrany autorských práv. "V rokoch 2013 až 2020 bol prezidentom organizácie CISAC - Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov, ktorá združuje 228 spoločností zo 120 krajín sveta a zastupuje viac ako štyri milióny autorov," pripomína SOZA.