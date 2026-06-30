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J. Machaj: Vysvedčenia nezmiznú, meniť sa musí to, čo vlastne hodnotia
Podľa Machaja by mali školy oveľa viac využívať formatívne hodnotenie. Dobrá spätná väzba totiž povie oveľa viac ako samotná známka.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Vysvedčenia ani známky nezmiznú. Meniť sa však musí to, čo vlastne hodnotia. Pre TASR to v súvislosti s koncom školského roka a výrazným vplyvom umelej inteligencie aj v oblasti školstva uviedol Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie Edulab, ktorá vzdeláva riaditeľov a učiteľov základných škôl v procese kurikulárnej reformy.
„Ak jednotka znamená len to, že žiak vie zopakovať informácie, ktoré si dnes vie za pár sekúnd nájsť alebo si ich pomôže spracovať umelou inteligenciou, jej výpovedná hodnota, prirodzene, klesá. Oveľa dôležitejšie bude hodnotiť schopnosť pracovať s informáciami, kriticky myslieť, argumentovať, spolupracovať či riešiť problémy,“ povedal Machaj. Práve tieto kompetencie budú mať v ére umelej inteligencie podľa neho čoraz väčšiu hodnotu.
Podľa Machaja by mali školy oveľa viac využívať formatívne hodnotenie. „Namiesto toho, aby sme sa sústredili len na výsledok jednej písomky alebo skúšky, by sme mali sledovať aj samotný proces učenia a pokrok žiaka počas celého roka,“ povedal. Dobrá spätná väzba totiž povie oveľa viac ako samotná známka. Ukáže, v čom je žiak silný, kde sa zlepšuje a na čom ešte potrebuje pracovať.
Riaditeľ Edulab tvrdí, že na éru umelej inteligencie ešte nie je úplne pripravená celá škola. „Vysvedčenie je len výsledkom toho, ako učíme a hodnotíme počas roka. Ak chceme, aby malo zmysel aj v ére umelej inteligencie, musíme zmeniť spôsob výučby aj hodnotenia,“ uviedol. Ako ďalej uvádza, je potrebné systematicky podporovať učiteľov. „Umelá inteligencia im vie výrazne uľahčiť prípravu na hodiny, tvorbu materiálov či poskytovanie spätnej väzby. Samotné licencie na umelú inteligenciu však nestačia. Kľúčové je, aby učitelia dostali kvalitné vzdelávanie a vedeli tieto nástroje využívať zmysluplne vo vyučovaní,“ dodal.
„Ak jednotka znamená len to, že žiak vie zopakovať informácie, ktoré si dnes vie za pár sekúnd nájsť alebo si ich pomôže spracovať umelou inteligenciou, jej výpovedná hodnota, prirodzene, klesá. Oveľa dôležitejšie bude hodnotiť schopnosť pracovať s informáciami, kriticky myslieť, argumentovať, spolupracovať či riešiť problémy,“ povedal Machaj. Práve tieto kompetencie budú mať v ére umelej inteligencie podľa neho čoraz väčšiu hodnotu.
Podľa Machaja by mali školy oveľa viac využívať formatívne hodnotenie. „Namiesto toho, aby sme sa sústredili len na výsledok jednej písomky alebo skúšky, by sme mali sledovať aj samotný proces učenia a pokrok žiaka počas celého roka,“ povedal. Dobrá spätná väzba totiž povie oveľa viac ako samotná známka. Ukáže, v čom je žiak silný, kde sa zlepšuje a na čom ešte potrebuje pracovať.
Riaditeľ Edulab tvrdí, že na éru umelej inteligencie ešte nie je úplne pripravená celá škola. „Vysvedčenie je len výsledkom toho, ako učíme a hodnotíme počas roka. Ak chceme, aby malo zmysel aj v ére umelej inteligencie, musíme zmeniť spôsob výučby aj hodnotenia,“ uviedol. Ako ďalej uvádza, je potrebné systematicky podporovať učiteľov. „Umelá inteligencia im vie výrazne uľahčiť prípravu na hodiny, tvorbu materiálov či poskytovanie spätnej väzby. Samotné licencie na umelú inteligenciu však nestačia. Kľúčové je, aby učitelia dostali kvalitné vzdelávanie a vedeli tieto nástroje využívať zmysluplne vo vyučovaní,“ dodal.