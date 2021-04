J. Majský napriek možnosti nepožiadal o podmienečné prepustenie

Bratislava 5. apríla (TASR) - Podnikateľ Jozef Majský, odsúdený v kauze tunelovania nebankoviek, si naďalej odpykáva trest odňatia slobody v Českej republike. Napriek tomu, že mohol požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, zatiaľ tak neurobil.



"Odsúdený si stále svoj trest vykonáva vo väzení Praha 4 – Pankrác. Náš súd zatiaľ žiadnu jeho žiadosť o podmienečné prepustenie neeviduje," uviedol pre TASR hovorca Okresného súdu Praha 4 Michal Dvořák.



Majskému končí trest 3. decembra 2026, požiadať o prepustenie mohol už v decembri 2020, respektíve v januári tohto roku. Majskému bol uložený trest odňatia slobody vo výmere deväť rokov. Podľa aktuálne platnej úpravy v ČR postačuje výkon tretiny uloženého trestu. Možno mu odpočítavať z celkovej výmery šesť rokov. "Znamená to, že podmienky pre podanie žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdený spĺňal prakticky 28. januára 2021, kedy bol právoplatne uznaný rozsudok v ČR," uviedla pre TASR hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) Katarína Kudjáková, ktorá sprostredkovala vysvetlenie zákonného sudcu ŠTS.



Majský strávil na Slovensku vo väzbe v rokoch 2002 až 2004 takmer dva roky. Následne bol vo väzbe od novembra 2006 až do októbra 2007. Napokon bol v ČR vo väzbe od polovice júna minulého roku. Všetky väzby sa mu zarátavajú do výkonu trestu.



Pražské súdy v januári tohto roku a v decembri minulého roku uznali rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z leta 2020. Ten zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platilo teda rozhodnutie ŠTS v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta 2020 potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici.