J. Marušiak: R. Fico sa na CPAC prihlásil k národnému konzervativizmu

Bratislava 22. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v prejave na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone prihlásil k národnému konzervativizmu. Svoju ľavicovú či sociálnodemokratickú príslušnosť, na ktorú poukazuje na Slovensku i pri kontaktoch s európskymi partnermi, nespomenul ani raz. Pre TASR to uviedol politológ Juraj Marušiak.



Na Ficovom prejave Marušiaka zaráža veľký rozpor medzi doterajšou antiamerickou rétorikou a terajším oslavným tónom, zdôrazňovaním blízkosti a spoločných záujmov oboch štátov. "Bez ohľadu na to, aký môže mať človek názor na obsah premiérovho prejavu, jeho kompozíciu, odkazovanie na momenty, ktoré Slovensko a USA spájajú, vrátane takých citlivých momentov ako pripomenutie spoločného zápasu v druhej svetovej vojne, keď opakovane v prejave spomenul pamiatku amerického vojaka slovenského pôvodu Michala Strenka, ktorý na ostrove Iwo Jima vztýčil americkú vlajku a neskôr sám padol v bojoch, bolo bravúrne," skonštatoval politológ.



Pokračuje, že Fico podobne zdôrazňoval aj blízkosť svojho postavenia so situáciou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý takisto nedávno čelil pokusu o atentát. "Z prejavu bola zrejmá zainteresovanosť premiéra dobrými vzťahmi s USA, respektíve s prezidentom Trumpom, čo je opodstatnené aj s ohľadom na jeho napäté vzťahy s predstaviteľmi väčšiny členských štátov Európskej únie (EÚ)," poznamenal Marušiak. Dodal, že poukazovaním na spoločné záujmy s USA, ideologickú blízkosť a zhodu v strategických cieľoch upozornil premiér na riziká, ktoré by prinieslo zavádzanie dovozných ciel na produkty EÚ. "Tu je zrejmé, že obhajoval ekonomické záujmy SR," podotkol politológ.



Ficove prihlásenie sa k maďarskému prezidentovi Viktorovi Orbánovi nie je podľa Marušiaka ničím prekvapujúcim, taktiež ani jeho kritika väčšiny partnerov v EÚ. "Na druhej strane negatívne vymedzovanie voči najbližším politickým, hospodárskym, ale v konečnom dôsledku aj vojensko-bezpečnostným partnerom, ktorými sú členské štáty EÚ, môže mať negatívne dôsledky pre Slovensko," tvrdí.



Marušiaka neprekvapil premiérov postoj k vojne na Ukrajine. Za zarážajúce však považuje, ak rokovania o mieri na úrovni veľmocí, bez účasti napadnutej krajiny, obhajuje.



Vyjadril sa tiež k vzťahu Fica a miliardára a šéfa amerického Úradu pre efektivitu štátnej správy Elona Muska. "Nevylučujem, že sa Fico toto zblíženie bude snažiť využiť v zápase s domácou politickou opozíciou aj s ohľadom na vplyv Elona Muska, ale aj ďalších internetových gigantov na sociálnych sieťach," doplnil politológ.



Premiér vo svojom piatkovom (21. 2.) prejave na CPAC vyhlásil, že Európa dnes potrebuje rozmanitosť názorov, pretože politika jediného správneho názoru ju ničí a tí, ktorí idú "proti prúdu", sú odsúvaní na okraj a trestaní. Fico je podľa vlastných slov prekvapený správaním Európskej únie a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorí "tri roky presadzovali vojnu na Ukrajine" a dnes sa snažia "natlačiť" do mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Tiež zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.