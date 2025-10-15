Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
J. Maškarová má v pondelok predstúpiť pred brannobezpečnostný výbor

Na snímke prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová. Foto: TASR - Martin Baumann

Vypočutie je zákonnou podmienkou pre jej riadne vymenovanie do funkcie.

Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Jana Maškarová, ktorá v súčasnosti vedie políciu na základe dočasného poverenia, absolvuje v pondelok 20. októbra vypočutie pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR. Vypočutie je zákonnou podmienkou pre jej riadne vymenovanie do funkcie.

Rezort vnútra v septembri potvrdil, že minister Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požiadal výbor o určenie termínu na vypočutie Maškarovej.

Maškarová v januári vo funkcii nahradila Ľubomíra Soláka, ktorý na poste skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.
