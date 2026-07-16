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J. Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti
Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny.
Autor TASR
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Bratislava 16. júla (TASR) - Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti na žiadosť KDH. Podľa jej názoru tieto výhrady vychádzajú z neznalosti veci a nedostatku relevantných informácií. Pre TASR to uviedli z Prezídia Policajného zboru v reakcii na vyjadrenia hnutia, ktoré vyzvalo Maškarovú na odstúpenie z funkcie v súvislosti s vraždou v Gelnici.
Polícia zdôrazňuje, že prezidentka Policajného zboru ani osoby v jej podriadenosti nemajú zákonné kompetencie zasahovať do prebiehajúceho trestného konania, ovplyvňovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ani meniť právnu kvalifikáciu skutku. „Od svojho nástupu do funkcie prezidentky Policajného zboru sa systematicky venuje odhaľovaniu systémových nedostatkov a prijíma konkrétne opatrenia na zlepšenie jeho fungovania. Mimoriadnu pozornosť venuje aj problematike domáceho násilia, a to už v čase, keď zastávala funkciu prvej viceprezidentky Policajného zboru,“ uviedli z Prezídia Policajného zboru. Ako dodali, v tom období predložila viacero systémových opatrení na skvalitnenie postupov pri práci s obeťami domáceho násilia, ktoré sa v praxi uplatňujú dodnes, a dlhodobo presadzuje konkrétne opatrenia na zlepšenie postupov Policajného zboru pri ochrane týchto obetí.
Podľa prezídia Maškarová zároveň iniciovala návrhy legislatívnych zmien smerujúcich k rozšíreniu oprávnení Policajného zboru, ako aj zmeny Trestného poriadku, ktoré majú posilniť možnosti efektívnejšej ochrany obetí domáceho násilia.
„Aj v prípade z Gelnice boli bezprostredne po zistení skutkového stavu prijaté všetky opatrenia, ktoré boli v kompetencii Policajného zboru,“ uviedli z prezídia. Ako doplnili z polície, kontrolné orgány nezistili pochybenie, preto neexistovali ani zákonné a vecné dôvody na vyvodenie personálnej zodpovednosti. „Prezentovanie personálnej výmeny konkrétnych osôb ako prioritného riešenia ochrany obetí domáceho násilia predstavuje prístup, ktorý nezohľadňuje skutočné systémové príčiny problému. Na to, aby bola ochrana obetí účinná, sú potrebné odborné, legislatívne opatrenia a efektívna spolupráca všetkých zainteresovaných inštitúcií. Od svojho nástupu do funkcie prezidentka Policajného zboru opakovane preukázala, že ak kontrolné mechanizmy potvrdili pochybenie policajtov, bezodkladne prijímala disciplinárne, ale aj personálne opatrenia. Ak by kontrolný orgán preukázal pochybenia zo strany príslušníkov Policajného zboru v prípade Gelnica, postupovala by rovnako aj v tomto prípade,“ priblížili z prezídia.
„Ak príslušné kontrolné orgány nezistili porušenie právnych predpisov ani služobných postupov zo strany Policajného zboru, považujem za neprofesionálne spochybňovať ich autoritu a samotnú prácu policajtov. Sú to práve oni, ktorí nepretržite a každodenne zabezpečujú ochranu života, zdravia a bezpečnosti občanov. O to viac ma mrzí, ak takéto vyjadrenia zaznievajú od bývalého ministra spravodlivosti, od ktorého by bolo možné očakávať rešpekt k výsledkom zákonných kontrolných mechanizmov a vecnú diskusiu založenú na faktoch, nie na politických vyjadreniach,“ uviedla Maškarová. Polícia dodala, že podobné vyjadrenia odvádzajú pozornosť od odstraňovania systémových problémov a namiesto vecnej diskusie o potrebných komplexných opatreniach presúvajú zodpovednosť výlučne na Policajný zbor.
Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny. Hnutie poukázalo aj na kroky polície, ktoré nasledovali po vražde v Gelnici. Kritizuje vyjadrenia Maškarovej, ktoré prišli opakovane aj napriek závažným zisteniam. Podpredseda KDH Viliam Karas uviedol, že ak policajná prezidentka nevidí pochybenia v tomto prípade a nevie vyvodiť zodpovednosť u svojich podriadených tak, ako to urobil generálny prokurátor, je namieste, aby vyvodila osobnú zodpovednosť a odstúpila.
Polícia zdôrazňuje, že prezidentka Policajného zboru ani osoby v jej podriadenosti nemajú zákonné kompetencie zasahovať do prebiehajúceho trestného konania, ovplyvňovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ani meniť právnu kvalifikáciu skutku. „Od svojho nástupu do funkcie prezidentky Policajného zboru sa systematicky venuje odhaľovaniu systémových nedostatkov a prijíma konkrétne opatrenia na zlepšenie jeho fungovania. Mimoriadnu pozornosť venuje aj problematike domáceho násilia, a to už v čase, keď zastávala funkciu prvej viceprezidentky Policajného zboru,“ uviedli z Prezídia Policajného zboru. Ako dodali, v tom období predložila viacero systémových opatrení na skvalitnenie postupov pri práci s obeťami domáceho násilia, ktoré sa v praxi uplatňujú dodnes, a dlhodobo presadzuje konkrétne opatrenia na zlepšenie postupov Policajného zboru pri ochrane týchto obetí.
Podľa prezídia Maškarová zároveň iniciovala návrhy legislatívnych zmien smerujúcich k rozšíreniu oprávnení Policajného zboru, ako aj zmeny Trestného poriadku, ktoré majú posilniť možnosti efektívnejšej ochrany obetí domáceho násilia.
„Aj v prípade z Gelnice boli bezprostredne po zistení skutkového stavu prijaté všetky opatrenia, ktoré boli v kompetencii Policajného zboru,“ uviedli z prezídia. Ako doplnili z polície, kontrolné orgány nezistili pochybenie, preto neexistovali ani zákonné a vecné dôvody na vyvodenie personálnej zodpovednosti. „Prezentovanie personálnej výmeny konkrétnych osôb ako prioritného riešenia ochrany obetí domáceho násilia predstavuje prístup, ktorý nezohľadňuje skutočné systémové príčiny problému. Na to, aby bola ochrana obetí účinná, sú potrebné odborné, legislatívne opatrenia a efektívna spolupráca všetkých zainteresovaných inštitúcií. Od svojho nástupu do funkcie prezidentka Policajného zboru opakovane preukázala, že ak kontrolné mechanizmy potvrdili pochybenie policajtov, bezodkladne prijímala disciplinárne, ale aj personálne opatrenia. Ak by kontrolný orgán preukázal pochybenia zo strany príslušníkov Policajného zboru v prípade Gelnica, postupovala by rovnako aj v tomto prípade,“ priblížili z prezídia.
„Ak príslušné kontrolné orgány nezistili porušenie právnych predpisov ani služobných postupov zo strany Policajného zboru, považujem za neprofesionálne spochybňovať ich autoritu a samotnú prácu policajtov. Sú to práve oni, ktorí nepretržite a každodenne zabezpečujú ochranu života, zdravia a bezpečnosti občanov. O to viac ma mrzí, ak takéto vyjadrenia zaznievajú od bývalého ministra spravodlivosti, od ktorého by bolo možné očakávať rešpekt k výsledkom zákonných kontrolných mechanizmov a vecnú diskusiu založenú na faktoch, nie na politických vyjadreniach,“ uviedla Maškarová. Polícia dodala, že podobné vyjadrenia odvádzajú pozornosť od odstraňovania systémových problémov a namiesto vecnej diskusie o potrebných komplexných opatreniach presúvajú zodpovednosť výlučne na Policajný zbor.
Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny. Hnutie poukázalo aj na kroky polície, ktoré nasledovali po vražde v Gelnici. Kritizuje vyjadrenia Maškarovej, ktoré prišli opakovane aj napriek závažným zisteniam. Podpredseda KDH Viliam Karas uviedol, že ak policajná prezidentka nevidí pochybenia v tomto prípade a nevie vyvodiť zodpovednosť u svojich podriadených tak, ako to urobil generálny prokurátor, je namieste, aby vyvodila osobnú zodpovednosť a odstúpila.