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J. Maškarová rokovala so šéfom Europolu o výzvach i spolupráci
Obe strany potvrdili význam úzkej spolupráce pri efektívnom boji proti organizovanej a cezhraničnej kriminalite.
Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach, medzinárodnej policajnej spolupráci a ďalšom rozvoji partnerstva medzi PZ SR a Europolom aj v kontexte vojny na Ukrajine. Obe strany potvrdili význam úzkej spolupráce pri efektívnom boji proti organizovanej a cezhraničnej kriminalite. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„V čase, keď kriminalita nepozná hranice, musí byť aj naša spolupráca bez hraníc. Europol je pre nás mimoriadne dôležitým partnerom, ktorý spája skúsenosti, informácie a expertízu európskych policajných zborov pri vyšetrovaní najzávažnejších foriem trestnej činnosti. Veľmi si vážim naše medzinárodné partnerstvá, pretože práve vzájomná dôvera a spoločné úsilie nám umožňujú účinnejšie chrániť občanov Slovenska aj celej Európy. Silný Europol znamená bezpečnejšiu Európu,“ uviedla Maškarová.
„V čase, keď kriminalita nepozná hranice, musí byť aj naša spolupráca bez hraníc. Europol je pre nás mimoriadne dôležitým partnerom, ktorý spája skúsenosti, informácie a expertízu európskych policajných zborov pri vyšetrovaní najzávažnejších foriem trestnej činnosti. Veľmi si vážim naše medzinárodné partnerstvá, pretože práve vzájomná dôvera a spoločné úsilie nám umožňujú účinnejšie chrániť občanov Slovenska aj celej Európy. Silný Europol znamená bezpečnejšiu Európu,“ uviedla Maškarová.