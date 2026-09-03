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J. Maškarová rokovala so šéfom Europolu o výzvach i spolupráci

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Na snímke prezidentka Policajného zobru Jana Maškarová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Obe strany potvrdili význam úzkej spolupráce pri efektívnom boji proti organizovanej a cezhraničnej kriminalite.

Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach, medzinárodnej policajnej spolupráci a ďalšom rozvoji partnerstva medzi PZ SR a Europolom aj v kontexte vojny na Ukrajine. Obe strany potvrdili význam úzkej spolupráce pri efektívnom boji proti organizovanej a cezhraničnej kriminalite. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

V čase, keď kriminalita nepozná hranice, musí byť aj naša spolupráca bez hraníc. Europol je pre nás mimoriadne dôležitým partnerom, ktorý spája skúsenosti, informácie a expertízu európskych policajných zborov pri vyšetrovaní najzávažnejších foriem trestnej činnosti. Veľmi si vážim naše medzinárodné partnerstvá, pretože práve vzájomná dôvera a spoločné úsilie nám umožňujú účinnejšie chrániť občanov Slovenska aj celej Európy. Silný Europol znamená bezpečnejšiu Európu,“ uviedla Maškarová.
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