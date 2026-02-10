< sekcia Slovensko
J. Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu vyšetruje
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje. Na utorkovej tlačovej konferencii prezentovala policajné dáta. Operatívno-pátracia činnosť sa podľa nej stala v minulom roku efektívnejšou. Zároveň odmietla, že by sa takouto trestnou činnosťou zaoberali neskúsení vyšetrovatelia.
Efektivitu polície podľa nej ilustruje nielen množstvo získaných kriminálnych informácií, ale i ďalšie ukazovatele. „Ciele pre nás zostávajú nemenné: odhaľovať, vyšetrovať bez ohľadu na postavenie osôb, s dôrazom naozaj na financie a na ochranu verejných financií, či už našich národných alebo Európskej únie,“ uviedla policajná prezidentka.
Počas tlačovej konferencie prezentovala množstvo dát, ktoré podľa nej tieto tvrdenia podporujú. Opierala sa o počty obvinených osôb pri korupčných trestných činoch a inej kriminalite, ale aj o počet objasnených takýchto trestných činov.
Priznala, že v roku 2025 evidovala polícia oproti roku 2023, teda obdobím pred reorganizáciou polície mierny pokles v počte objasnenia prípadov. Dodala, že sa tým Policajný zbor netají, tento pokles mala však spôsobiť práve reorganizácia, v rámci ktorej zanikla Národná kriminálna agentúra a vznikol Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
„Takmer všetky realizácie, ktoré Úrad boja proti organizovanej kriminalite za rok 2025 vykonal, okrem jednej, boli vykonané na základe vlastnej operatívnej činnosti. Čiže z vlastného zistenia, nie zo zistenia z informácií z vyšetrovania, prípadne od občanov, tak ako to bolo v minulosti,“ argumentovala tiež Maškarová.
Šéfka polície zároveň deklarovala, že na korupčných prípadoch pracujú vyšetrovatelia s priemernou praxou 15 rokov. Odmietla, že by prípady vyšetrovali služobne mladí a neskúsení policajti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň prezentoval dáta, z ktorých vyplýva, že miera stíhania korupcie na Slovensku sa po reorganizácii polície a zmenách v Trestnom zákone výrazne znížila.
