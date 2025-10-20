Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
J. Maškarovú vypočul výbor, minister ju môže riadne vymenovať

Na snímke prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová. Foto: TASR - Martin Baumann

Maškarová prezentovala víziu i pri modernizácii zboru.

Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po takmer desiatich mesiacoch od poverenia ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) vypočul Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Vypočutie je zákonnou podmienkou jej riadneho vymenovania. Medzi ňou odprezentované priority patrí stabilizácia Policajného zboru či transparentnosť.

Maškarová prezentovala víziu i pri modernizácii zboru. Políciu podľa nej čaká obnova výpočtovej techniky. Avizovala, že informačné systémy zboru budú postupne vymieňať za modernejšie. „Čaká nás mnoho výziev,“ uviedla. Potvrdila tiež, že sa zbor venuje príprave nového loga.



Policajný zbor podľa aktuálne poverenej policajnej prezidentky dlhodobo trpí nedostatkom širších stratégií. Hotová je podľa nej koncepcia rovnošaty a podobné materiály zbor pripravuje aj pre vozový park či pre výstroj a výzbroj.

Maškarová v januári vo funkcii nahradila Ľubomíra Soláka, ktorý na poste skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.
