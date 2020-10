J.Mazák je v domácej izolácii, zasadnutie Súdnej rady povedie M.Kolek

Bratislava 26. októbra (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák sa v pondelok ráno podrobil PCR testu a až do doručenia výsledku zostáva v domácej izolácii. Podľa informácií na webovej stránke Súdnej rady by mal jej zasadnutie v utorok (27. 10.) viesť jej podpredseda Miloš Kolek.



"Počas minulého víkendu zamestnanec Kancelárie Súdnej rady SR ochorel s podozrením na COVID-19. Bol v priamom kontakte aj s predsedom Súdnej rady. Za danej situácie sa predseda Súdnej rady v pondelok ráno podrobil PCR testu," píše sa v oznámení na webe Súdnej rady. Ak to bude technicky možné, Mazák by sa chcel na zasadnutí zúčastniť v postavení jej člena.



Zasadnutie by sa malo uskutočniť formou videokonferencie. Verejnosť má mať prístup k obrazovému i zvukovému prenosu. "Hlasovanie členov Súdnej rady bude prebiehať už tradične zdvihnutím ruky. Zároveň bude celé zasadnutie priamo vysielané na sociálnej sieti," nedávno informovala Súdna rada.



Program 15. zasadnutia Súdnej rady zatiaľ pozostáva z 24 bodov. Rozhodovať by sa malo o návrhu rozpočtu súdnictva, predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu či o personálnych a rozpočtových otázkach niektorých súdov. Taktiež o návrhu predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Jána Hrubalu na preloženie sudcu Miroslava Mazúcha z Krajského súdu v Žiline na ŠTS. Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta navrhuje preloženie sudkyne Zuzany Mališovej z Krajského súdu v Bratislave na Najvyšší súd SR. Začiatok zasadnutia je naplánovaný na 9.00 h.