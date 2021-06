J. Mazák navrhuje pozastaviť výkon funkcie sudcovi D. Miľanovi

Bratislava 1. júna (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák podal proti sudcovi Okresného súdu (OS) Zvolen Daliborovi Miľanovi návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Dôvodom je nedodržiavanie protiepidemických opatrení z jeho strany počas pojednávaní. Uvádza to na svojej webovej stránke Súdna rada s tým, že návrh bol doručený v utorok sudcovi aj členom Súdnej rady.



O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu bude Súdna rada SR rozhodovať na svojom zasadnutí 18. júna, na ktoré je sudca pozvaný.



"Sudca Dalibor Miľan sa dlhodobo, najmenej od 1. januára 2021, odmieta podrobiť bez právom uznaných dôvodov protiepidemickým opatreniam proti ochoreniu COVID-19. Od marca 2021 do 31. mája 2021 viacnásobne odmietol pojednávať a rozhodovať vo veciach, v ktorých je zákonným sudcom, s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Naposledy tak konal 31. mája 2021," uvádza Súdna rada.



Sudca podľa nej nerešpektoval príkazy predsedníčky OS Zvolen. "Napokon na pojednávaní konanom 31. mája 2021 jej uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom príslušníkov Policajného zboru v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní konanom 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur," dodáva Súdna rada.