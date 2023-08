J. Mazák nevidí dôvod, aby sa vzťahom P. Záleskej zaoberala Súdna rada

Bratislava 9. augusta (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák v súčasnosti nevidí dôvod na to, aby sa Súdna rada SR zaoberala vzťahom sudkyne Pamely Záleskej a novinárky Moniky Tódovej. Ako zdôvodnil, Súdna rada nemá dôkazy o porušovaní povinností sudkyne. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre TASR.



"Zásah Súdnej rady by prichádzal do úvahy len vtedy, ak by sa nepochybne dokázalo, že táto sudkyňa sa dopustila v občianskom živote niečoho, čo je nezlučiteľné s jej povinnosťami, napríklad, ako sa jej to stále bez dôkazov podsúva, že by poskytovala informácie zo spisov, v ktorých je zákonnou sudkyňou. Také niečo sa dodnes nepreukázalo a Súdnej rade sa nepredložili dôkazy o porušovaní povinností menovanej sudkyne," uviedol Mazák.



Na konanie pred Súdnou radou podľa jej predsedu nestačí spolužitie sudkyne s novinárkou. Ako zdôvodnil, Súdna rada SR nie je oprávnená vstupovať do súkromia a rodinných vzťahov žiadneho sudcu. "Na tom nič nemení to, že ide o rodinný vzťah medzi známou novinárkou a významnou sudkyňou," poznamenal. Ako pripomenul, existuje množstvo rodín, v ktorých sú sudcovia a advokáti, advokáti a prokurátori či sudcovia a prokurátori. "Neviem o tom, že by sa u nich riešili konflikty záujmov len preto, lebo manželia pôsobia v exponovaných právnických profesiách. Bez dôkazov o porušení ich profesionálnych povinností," dodal.



Vzťah sudkyne a novinárky považuje Mazák za rodinný vzťah, ktorý je chránený v Charte základných práv Európskej únie, teda Súdnym dvorom Európskej únie. Podľa dokumentu má každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie. "Charta základných práv má prednosť pred naším základným zákonom a rozsudky Súdneho dvora sú záväzné aj pre Slovensko. Podobne je formulovaná i ochrana rodinných vzťahov v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva," upozornil. Poukázal tiež na ochranu súkromia a rodinného života vyplývajúcu z Ústavy SR.



Podľa Mazáka by bola namieste zdržanlivosť pri hodnotení tohto zjavne rodinného vzťahu medzi novinárkou a sudkyňou. "Bolo by totiž nanajvýš nevhodné a nešťastné, ak by sa Súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dostala do pozície porušovateľky základných a ľudských práv garantovaných ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky," komentoval.