Mazák považuje stanovisko vo veci Trubana za nesprávne a zavádzajúce

Bratislava 11. augusta (TASR) – Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák považuje stanovisko Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci možnej zaujatosti sudcu Michala Trubana za vecne nesprávne a zavádzajúce.



Sudcovská rada ŠTS sa podľa Mazáka opiera o svoj rokovací poriadok, ktorý však on považuje za rozporný so zákonnou úpravou. Mazák tak reaguje na rozhodnutie Sudcovskej rady ŠTS nekonať vo veci možnej zaujatosti sudcu Trubana pri rozhodovaní o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Veronika Müller.



Sudcovská rada ŠTS sa vo svojom rozhodnutí nekonať odvolávala na ústavu a zákon o súdoch. Tvrdí, že sudcovská rada je oprávnená konať vo veci nevhodného správania sa sudcov mimo súdneho konania.



„Ak sudca mal pochybiť v rámci výkonu svojej služobnej činnosti, je úlohou orgánov štátnej správy súdov alebo Súdnej rady SR, aby všetky relevantné fakty prešetrili a prípadne podali návrh na vyvodenie disciplinárnej či inej zodpovednosti sudcu,“ uvádza Sudcovská rada ŠTS.



Takéto stanovisko považuje Mazák za vecne nesprávne a zavádzajúce. „Odporuje platnému právnemu poriadku a potvrdzuje pretrvávajúci trend nechuti zapojiť sa účinným spôsobom do procesu navrátenia dôvery k súdnictvu v Slovenskej republike,“ myslí si.



Mazák trvá na tom, že sudcovská rada má oprávnenie konať a jej reakciu považuje za vyhnutie sa zodpovednosti. Jej odpoveď zároveň podľa Mazáka vychádza z rokovacieho poriadku ŠTS, ktorý obmedzuje právo navrhnúť disciplinárne konanie len na konkrétne prípady.



„Je nedobrým zistením, že na takom súde, akým je Špecializovaný trestný súd, používajú rokovací poriadok sudcovskej rady, ktorý je v rozpore so zákonnou úpravou,“ myslí si Mazák.



Predseda Súdnej rady dodal, že sudcovské rady až na jednu výnimku nikdy nevyužili za posledné roky svoje oprávnenie na podávanie disciplinárnych návrhov.



„Vzniká preto legitímna otázka, z akých dôvodov a či nejde o neschopnosť kombinovanú s nechuťou riešiť problémy s výkonom súdnictva na vlastnom súde, ktorá má korene v chybnom chápaní kolegiality. Ale takým spôsobom sa justícia k dôveryhodnosti nedopracuje,“ uzavrel Mazák.



Podľa informácií Denníka N jeden zo spolupracujúcich obvinených v kauze Dobytkár Marek K. vypovedal, že na žiadosť právnika ďalšieho obvineného Jána G. navštívil vtedajšieho šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry, obvineného Juraja K., s tým, aby rodina sudcu ŠTS Michala Trubana dostala dotáciu na svoj penzión v Banskej Štiavnici. Truban bol sudca pre prípravné konanie v kauze Dobytkár pri obvinenom Norbertovi B. Nitrianskeho podnikateľa do väzby nevzal, jeho rozhodnutie zvrátil senát Najvyššieho súdu SR. Mazák podotkol, že ten považoval výpoveď Mareka K. za dôveryhodnú.