J. Mazák: Právny štát je na Slovensku rešpektovaným princípom

Bratislava 27. decembra (TASR) – Na európskej úrovni existuje presvedčenie, že právny štát je v Slovenskej republike rešpektovaným princípom, ktorý sa premieta do praxe a života celej spoločnosti. Pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky to pre TASR uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.



Poukázal na to, že viaceré európske inštitúcie vyčítajú, najmä so zreteľom na nezávislosť súdnej moci zlý stav právneho štátu najmä v Maďarsku či v Poľsku. "Hrozia tam výrazné sankcie a sankčné postupy. Výhrady takého rázu na našu justíciu nezazneli. Skôr naopak," povedal Mazák. Zdôraznil, že okrem niekoľkých výhrad voči legislatívnym úpravám v súdnom systéme existuje presvedčenie, že právny štát v Slovenskej republike je rešpektovaným princípom, ktorým sa riadia všetky zložky štátnej moci. A má svoje pevné miesto aj v justícii.



Dodržiavanie princípov právneho štátu v SR však považuje za výzvu nielen pre sudcov. "Uplatňuje sa aj voči politikom, orgánom verejnej moci, ústavným a verejným činiteľom. Úcta a povinnosti k právnemu štátu sú totiž každodenná úloha. Jej plnenie niekedy zahapruje, ale vždy sa hľadá a spravidla aj nájde zdroj a prostriedky nápravy," uviedol pre TASR.



Právny štát nie je podľa neho ukotvený len v slovenskej ústave, ale existuje v rozmanitých podobách ako vysoko akceptované základné pravidlo pre výkon akejkoľvek verejnej moci. "A nemá už veľmi ďaleko ani k európskym štandardom, hoci nejaké tie rezervy by sa dali úspešne zadefinovať, napríklad výraznejšie akceptovanie zásad korektných legislatívnych procesov, alebo vyššia úroveň lojálnej spolupráce ústavných orgánov či účinná ochrana menšín pri jasnom rešpektovaní zákazu akejkoľvek neospravedlniteľnej diskriminácie," zdôraznil Mazák.