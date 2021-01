J. Mazák: Rok 2020 bol pre naše súdnictvo smutný, niekedy až tragický

Verejné pojednávanie vo veci nevymenovania sudcov Ústavného súdu SR prezidentom SR na Ústavnom súde v Košiciach 3. marca 2015. Na snímke vľavo zástupca prezidenta SR Ján Mazák, archívne foto. Foto: TASR

Bratislava 3. januára (TASR) – Rok 2020 bol pre slovenské súdnictvo smutný, v istých chvíľach aj tragický. Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. V novom roku očakáva pokračovanie očistných procesov v justícii a zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva.skonštatoval. Zároveň sa podľa neho v roku 2020 začali v justícii aj očistné procesy. Okrem iného bola prijatá novela ústavy a zákon o reforme súdnictva, ktoré pripravili pôdu na praktické uplatnenie týchto procesov.Ako ďalej uviedol, stabilizáciu v ústavnom systéme dostala Súdna rada. Jej nové kompetencie by mali podľa neho tiež prispieť k postupnému ozdraveniu súdnictva.doplnil pre TASR Mazák, ktorý je na čele Súdnej rady od júna 2020. Jej rezervy vidí v procesoch pripomienkovania navrhovaných legislatívnych opatrení.doplnil. V tejto súvislosti bude Súdna rada pozorne sledovať prekresľovanie súdnej mapy „s dôrazom na to, aby sa jej implementáciou skutočne dosiahol všeobecný prospech, úžitok pre justíciu, pre používateľov jej služieb a aj pre morálnu a právnu očistu sudcovského stavu“.Súdna rada má posilnené kompetencie vo vykonávaní majetkových previerok sudcov a rozhodovaní o sudcovskej spôsobilosti. Vyžadovať si to bude vyššie nároky na ľudské zdroje.spresnil. Súdna rada má byť posilnená o špecialistov na matériu finančného a majetkového preverovania.Do roku 2021 želá slovenskému súdnictvu veľa síl na zvládnutie viacerých problémov.poznamenal. Zároveň by privítal aspoň 20-percentné zvýšenie dôvery k povolaniu sudcu.uzavrel.