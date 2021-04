J. Mazák: Urobíme aj tretie kolo výberového konania na sudcov NSS SR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák rozhodol, že sa uskutoční aj tretie kolo výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Jeho termín stanovil na 16. a 17. júna. Informoval o tom po vyhlásení výsledkov prvého verejného vypočutia, v ktorom uspelo deväť uchádzačov na sudcu NSS SR.



Potrebné je obsadiť 29 voľných miest sudcov na novom NSS SR. "V druhom kole kandidujú dvanásti, ktorí sú buď členmi správneho kolégia Najvyššieho súdu, alebo sú tam na stáži. Azda by nemali mať nejaké problémy," zdôraznil. Celkovo eviduje Súdna rada v druhom kole 14 uchádzačov. Uskutočniť sa má v máji.



Mazák verí, že verejné vypočutie počas prvého kola výberového konania ukázalo terajším sudcom správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, že k nim Súdna rada pristupuje s rešpektom. "Predpokladám, že po včerajšom vypočúvaní sudcov správneho kolégia pochopili, že skutočne pristupujeme s rešpektom, dôstojnosťou a úctou k ich doterajšiemu pôsobeniu v justičnom systéme. Bez toho, že by sme ich zvýhodňovali alebo nejakým spôsobom preferovali pred ostatnými. Vidíte, že aj nesudcovia sa stali úspešnými uchádzačmi," dodal.



Do výberového konania sa môže prihlásiť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po obdobie desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov k dňu výberového konania. V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.