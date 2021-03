J. Mazák vyhlásil druhé kolo výberového konania na sudcov NSS

Bratislava 10. marca (TASR) - Druhé kolo výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde (NSS) SR sa má uskutočniť v máji. Vyhlásil ho predseda Súdnej rady SR Ján Mazák s tým, že žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr do 6. apríla do 15.00 h. Súdna rada o tom informovala na svojom webe.



Konkrétne sa má druhé kolo výberového konania uskutočniť 11., 12., 18. a 19. mája v sídle Súdnej rady, vždy so začiatkom o 9.00 h.



Prvé kolo výberového konania má byť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla. "Ak v prvom kole výberového konania bude obsadených všetkých 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde, druhé kolo výberového konania bude zrušené," spresnil Mazák. Súdna rada eviduje v prvom kole 37 uchádzačov.



O funkciu sudcu NSS SR sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov a dosiahne vek 30 rokov k dňu výberového konania.



V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou zloženie odbornej justičnej skúšky. "Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika," doplnila Súdna rada na svojom webe.



Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.