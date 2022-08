J. Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov ESĽP

Bratislava 3. augusta (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil ďalšie voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Uskutočniť sa majú 22. septembra o 9.30 h. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.



"Oprávnení navrhovatelia majú možnosť predkladať návrhy na kandidátov do 22. augusta do 15.00 h," priblížila kancelária.



Za SR by mali byť určení traja ad hoc sudcovia. Ešte v júni vyhlásil predseda Súdnej rady voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov ESĽP. Rade však oprávnení navrhovatelia predložili len jeden návrh, o ktorom sa bude rozhodovať 22. augusta. "Preto musel predseda Súdnej rady vyhlásiť nové voľby takých sudcov," ozrejmila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



Ad hoc sudca ESĽP je oprávnený zúčastniť sa na prejednávaní prípadu, ak riadny sudca členského štátu nemôže zasadať v Komore, stiahne sa z prípadu, je uvoľnený z funkcie alebo ak takýto sudca nie je. Zoznam predložený členským štátom by mal obsahovať mená troch až piatich ad hoc sudcov, ktorých určil členský štát na štvorročné obdobie.