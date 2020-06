Mičovský: Ak sa podozrenia preukážu, Kollár by nemal byť predseda NRSR

Bratislava 24. júna (TASR) - Ak sa medializované podozrenia o plagiátorstve pri diplomovej práci predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) potvrdia, šéf parlamentu by mal prijať zásadné politické rozhodnutie. Presvedčený je o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO). "Ak sa to potvrdí, nemal by byť predsedom parlamentu," uviedol pred stredajším rokovaním vlády.



Priznal, že je z medializovaných zistení sklamaný. "Nemožno to prejsť len tak mlčaním, budem sa na to pýtať," povedal.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) pred rokovaním kabinetu uviedol, že jeho stranícky šéf situáciu dôveryhodne vysvetlil. Poukázal pritom na to, že Kollárova diplomová práca splnila podmienky na záverečnú skúšku. "Myslím, že pán Kollár v utorok (23. 6.) ukázal oficiálny výstup z hodnotiaceho testu diplomových prác a výstup bol v poriadku," zopakoval niekoľkokrát.



Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) sa ku kauze nevyjadril. "Nemám o tom bližšie informácie," argumentoval.



Podľa medializovaných informácií mal Kollár popri svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Ten ju podľa Denníka N nedal Kollárovi prerobiť, ale umožnil mu v roku 2015 získať magisterský diplom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Denník označil Kollárovu 58-stranovú prácu za plagiát.