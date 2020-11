J. Mičovský: Kľúčom k problému s PCB látkami je kontaminovaná pôda

Na snímke tabuľa merného objektu Chemko, a. s. Strážske, archívne foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Na snímke zľava minister životného prostredia SR Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (obaja OĽaNO) počas prehliadky nezabezpečených sudov s PCB látkami v zvernici Orlova (areál Chemko Strážske) 19. mája 2020, archívne foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Nižný Hrušov 21. novembra (TASR) – Kľúčom k riešeniu problému s PCB látkami v oblasti bývalého štátneho podniku Chemko Strážske je podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO) kontaminovaná pôda.uviedol Mičovský.V rámci úsilia o odstránenie envirozáťaže na Zemplíne minister zorganizoval v piatok (20. 11.) pracovné rokovanie v Nižnom Hrušove neďaleko Chemka Strážske s poslancami Národnej rady (NR) SR, starostami zemplínskych obcí, zástupcami organizácií agrorezortu a odborníkmi, ktorí sa zaoberajú odstraňovaním PCB látok. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Anežka Šrojta Hrdá.V lete agrorezort spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSUP) a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR z vlastnej iniciatívy odobrali vzorky z pôdy, stromov, zvierat a živočíšnych produktov, ktoré testovali na PCB látky. Výsledky v niektorých prípadoch prekračovali normohranice niekoľko tisícnásobne.priblížil Mičovský.Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia dvoch firiem, ktoré sa zaoberajú aplikáciou humínových kyselín a zeolitu. Práve tieto látky znižujú koncentráciu PCB. Prvým krokom bude vytypovanie lokalít, v ktorých sa odoberú vzorky, a následne sa v týchto oblastiach aplikujú humínové kyseliny alebo zeolit, a to najneskôr do konca tohto roka. Zároveň treba odstrániť zdroje šírenia PCB v Chemko Strážske, čo je v kompetencii Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. ŠVPS zabezpečí monitoring zvierat v oblastiach, v ktorých sa uskutočnili odbery vzoriek a výsledky boli pozitívne na výskyt PCB. V lokalite budú tiež aplikovať zeolit a humínové kyseliny u zvierat s ich ďalším pozorovaním.informovala hovorkyňa.Polychlórované bifenyly (PCB) sa vyrábali v areáli Chemko Strážske do roku 1984. Odvtedy sa na odstránení tejto envirozáťaže takmer nič neudialo. Negatívny vplyv na životné prostredie, život zvierat a ľudí vidno podľa agrorezortu dodnes - spontánne potraty, vrodené poruchy u novorodencov, onkologické ochorenia, poruchy štítnej žľazy a iné.