J. Mičovský: O zásahu NAKA v štátnych lesoch nemám bližšie informácie

Bratislava 4. júna (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) nemá zatiaľ podrobnejšie informácie o zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v štátnych lesoch. Uviedol to pred rokovaním vlády v reakcii na medializované informácie o zadržaní viacerých ľudí pre korupciu.



"Informácia je úplne čerstvá, že boli zadržaní 37 zamestnanci z prostredia Lesov SR. Nemám bližšie informácie, predpokladám, že v najbližších hodinách ich dostanem. Zatiaľ v tom vidím iba jasný signál, že ľudia činní v trestnom konaní si poctivo vykonávajú prácu," konštatoval minister.



Mičovského zásah podľa jeho slov neprekvapil. "Myslím, že mňa už nemôže prekvapiť nič po skúsenostiach, čo sa v našom rezorte dialo v minulosti," doplnil.



Potvrdil, že v stredu (3.6.) bol vypovedať na NAKA. "Išlo o známy kamerový systém," dodal Mičovský.



Ako informovala vo štvrtok polícia, vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči dvom osobám zo zločinu prijímania úplatku a zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti so súťažou vyhlásenou verejným obstarávateľom Lesy SR. Výška poskytnutého úplatku dosiahla hranicu minimálne 147.253 eur.



"Obvinený T. K. si po dohode s obvinenou L. Ď. mal vypýtať úplatok vo forme finančnej hotovosti za to, že so súkromnou spoločnosťou, ktorá bola víťazom verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Lesy SR, podpíše rámcové dohody. Hodnota úplatku mala byť určená vo výške 13 percent z mesačnej fakturácie. Časť úplatkov bola poskytnutá v hotovosti a ďalšia časť bola legalizovaná formou fiktívnych faktúr za poradenskú a inú činnosť," spresnila polícia.



Obvineným hrozí trest odňatia slobody vo výške 10 až 15 rokov za prvý a 12 až 20 rokov za druhý skutok. "Vyšetrovateľ podal návrh na podnet na vzatie oboch osôb do vyšetrovacej väzby," dodala polícia.