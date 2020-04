J. Mičovský: Rizikový fond bude zriadený, je potrebný

Bratislava 24. apríla (TASR) - Rizikový fond bude zriadený, je potrebný. Uviedol to po piatkovom rokovaní vládneho kabinetu minister pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO).



"Zistil som, že rizikový fond zriadený nebol. Rozhodne v tejto dobe analyzujeme potreby, možnosti a jeho zriadenie bude predmetom (rokovania) na najbližších zasadnutiach ministerstva. Fakt je ten, že rizikový fond potrebujeme a zriadený bude," priblížil.



"Áno, plán máme, len musíme zistiť, ako sa dokážeme na ňom zhodnúť z hľadiska jednotlivých poľnohospodárskych komôr, pretože aj podiel pôdohospodárov a ministerstva sa musí nejakým spôsobom špecifikovať. Ešte sme o tom nerokovali, teda nie je zriadený, ale zriadený bude," ubezpečil agrominister.



Kto by mal do fondu prispievať, to sa podľa ministra bude musieť analyzovať. "Myslím, že do dvoch mesiacov budeme mať v tomto jasno," doplnil Mičovský na otázku, či je už známe, kedy by rizikový fond mohol byť zriadený.