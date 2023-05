J. Mikas: Neumytými rukami sa šíri až 80 percent infekcií

Bratislava 5. mája (TASR) - Neumytými rukami sa šíri až 80 percent infekcií. Upozornil na to hlavný hygienik SR Ján Mikas pri príležitosti piatkového Svetového dňa hygieny rúk. Apeluje preto na dôslednú hygienu rúk. Čistými rukami možno podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR chrániť seba i okolie pred infekčnými ochoreniami.



"Pôvodcovia ochorení sa totiž môžu nachádzať na bežne používaných predmetoch, ako sú napríklad držadlá vo verejnej hromadnej doprave, držadlá na nákupných košíkoch, kľučky, tlačidlá zvončekov a výťahov či vodovodné batérie," priblížil Mikas.



ÚVZ poukázal na to, že patogény môžu vo vhodných podmienkach prežiť aj niekoľko dní až týždňov a ľudia si ich môžu prostredníctvom rúk nevedomky zaniesť do tela. "Každý človek má tendenciu priebežne sa dotýkať tváre bez toho, aby si to uvedomoval. Patogény sa takto prostredníctvom znečistených rúk dostávajú do blízkosti nosa, úst a očí, cez ktoré sa môžu dostať do tela," povedal.



Nedostatočná hygiena rúk môže viesť k ochoreniam tráviaceho traktu, ochoreniam kože a slizníc, respiračným infekciám a infekciám rán. Riziko nákazy je vyššie a nebezpečnejšie pri imunodeficientných osobách a nemocničných pacientoch.



"Prostredníctvom kontaminovaných rúk nás ohrozujú napríklad črevné vírusy, ako je norovírus či rotavírus, ale tiež mikroorganizmy šíriace sa okrem kvapôčok dychového sekrétu aj kontaktom. Je to napríklad vírus chrípky, ale aj cytomegalovírus, ktorý je nebezpečný pre tehotné ženy. Závažné sú napríklad aj stafylokoky, zvlášť ak ide o ich rezistentnú formu nazývanú MRSA," uviedla hlavná odborníčka hlavného hygienika pre epidemiológiu a vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová.



Mikas preto apeluje na dôslednú hygienu rúk. "Mechanickým umývaním rúk pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné mikroorganizmy a tým obmedzujeme ich šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu vzniku infekčných ochorení," dodal.