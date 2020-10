J. Mikas podporuje antigénové testy, vyzval na účasť na testovaní

Bratislava 24. októbra (TASR) - Hlavný hygienik SR Ján Mikas podporuje zavedenie antigénových testov, dokážu podľa neho dostatočne a rýchlo identifikovať najinfekčnejších ľudí. Vyzval preto obyvateľov Oravy a Bardejova, kde prebieha pilotné testovanie, aby sa prišli dať otestovať. Vidí v tom veľký význam. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa na testovaní zúčastnili alebo to plánujú, ako aj dobrovoľníkom, odborníkom, hasičom a zdravotníkom. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Zavedenie antigénových testov podporujem, pretože dokážu dostatočne a rýchlo identifikovať ľudí s veľkou vírusovou náložou – teda najinfekčnejších, ktorí môžu ľahko nakaziť iných vrátane tých najzraniteľnejších. Takýmto testovaním ich môžeme identifikovať a nariadiť domácu izoláciu. Netreba si dať následne urobiť RT-PCR test," vysvetlil Mikas. Zdôraznil, že aj takto možno znížiť riziko prenosu nákazy a priblížiť Slovensko k zmene vývoja chorobnosti COVID-19 a nepriaznivého trendu.



Ľudí s pozitívnymi výsledkami vyzval, aby sa nebáli. Ak by u nich nastali zdravotné komplikácie, aj vďaka diagnóze im budú zdravotníci vedieť v prípade potreby zabezpečiť adekvátnu starostlivosť. "Ľudí s negatívnym výsledkom by som rád povzbudil, aby nepoľavili v dôslednom dodržiavaní vysokého hygienického štandardu a aby sa naďalej aktívne chránili pred infekciou," uviedol s tým, že epidemiologická situácia je vážna.



Opätovne zdôraznil potrebu nosenia správne nasadeného a čistého rúška, dodržiavanie aspoň dvojmetrových rozstupov a častého umývania a dezinfikovania rúk. Prosí tiež o dodržiavanie nariadení vlády a opatrení ÚVZ.