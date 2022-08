J. Mikas: Radiačná situácia je na Slovensku naďalej stabilná

Bratislava 6. augusta (TASR) - Radiačná situácia je na Slovensku naďalej stabilná. Pre TASR to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas v súvislosti s požiarom v Záporožskej jadrovej elektrárni.



"Aj napriek už medializovaným delostreleckým útokom na Záporožskú jadrovú elektráreň neboli na našom území prostredníctvom siete včasného varovania detegované odchýlky od dlhodobých priemerov hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v ovzduší," povedal Mikas.



Ubezpečil, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR radiačnú situáciu na Slovensku naďalej monitoruje.



"Pracovníci odborov radiačnej ochrany vykonávajú aj merania žiarenia gama metódou termoluminiscenčných dozimetrov v životnom prostredí na 56 monitorovacích miestach, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na celom území Slovenskej republiky," podotkla vedúca Odboru radiačnej ochrany Veronika Drábová. Rovnaká metóda by bola podľa nej, pre vysokú citlivosť merania, použitá v núdzových situáciách aj pri zisťovaní dávkovej záťaže obyvateľov.



Monitorovanie rádioaktivity v zložkách životného prostredia a potravinového reťazca je vykonávané podľa monitorovacieho plánu. Ten zahŕňa okrem iného analýzu vody, pôdy, mlieka, potravín či krmovín. Ani v týchto zložkách nebola zistená rádioaktívna kontaminácia.



Záporožská atómová elektráreň je so šiestimi blokmi a celkovým inštalovaným výkonom 6000 megawattov najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Rusi ju obsadili ešte začiatkom marca.