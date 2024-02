J. Mikas skončí vo funkcii hlavného hygienika, avizuje Pellegrini

Bratislava 13. februára (TASR) - Hlavný hygienik Ján Mikas skončí vo funkcii. Avizoval to predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v relácii portálu Pluska Karty na stôl s Norom Dolinským.



Na poste by ho mala podľa Pellegriniho nahradiť dlhoročná pracovníčka v oblasti hygieny. Zároveň vylúčil, že by Mikasov odchod súvisel s tým, že ho na odstúpenie vyzývala koaličná SNS.



Mikas pre TASR uviedol, že rozhodnutie o jeho odvolaní berie na vedomie.