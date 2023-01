J. Mikloško absolvoval desať besied s deťmi

Bratislava 29. januára (TASR) - Detský komisár Jozef Mikloško absolvoval od začiatku svojej pôsobnosti na Úrade komisára pre deti (ÚKPD) do konca roka desať besied na základných školách a osemročných gymnáziách na strednom a východnom Slovensku. V rámci stretnutí diskutoval s deťmi na rôzne aktuálne témy s cieľom počúvať ich názory, ktoré sú v spoločnosti často ignorované. Mikloško chce v aktivite pokračovať aj vo februári. TASR o tom informovala odborná poradkyňa v oblasti komunikácie úradu Mária Gregušová.



"Komisár pre deti vníma veľkú potrebu rozšíriť svoju pôsobnosť aj do ostatných regiónov," priblížila. Poukázala na to, že úrad pracuje na získaní regionálnych zamestnancov, vďaka ktorým by bolo možné častejšie organizovať besedy s deťmi priamo v regióne. ÚKPD má momentálne len jedno detašované pracovisko v Prešove s jedným zamestnancom na polovičný úväzok. Detský komisár však hovorí, že je to nedostačujúce. "Videl som to aj pri osobných návštevách a debatách so žiakmi na tému detské práva a súčasné ohrozenia. Všade jasne zaznievalo, že chcú, aby bola ochrana ich práv k nim čo najbližšie," poznamenal komisár.



V rámci posilnenia detskej participácie v spoločnosti vznikol minulý rok aj Parlament detí a mládeže, ktorý má za cieľ stať sa poradným orgánom detského komisára. "V tejto aktivite má komisár pre deti v pláne pokračovať a ďalej hlas detí v spoločnosti presadzovať," ozrejmila Gregušová. Nasledujúce stretnutie parlamentu sa uskutoční v marci.



Mikloškovou prioritou na rok 2023 je dostávať výsledky minuloročného výskumu názorov detí do praxe, pokračovať v rozbehnutých projektoch a rozšíriť činnosť ÚKPD do regiónu. "Okrem toho sa chce venovať presadzovaniu vyhodnocovania dosahov na práva detí pri hodnotení navrhovaných zákonov, politík a iných administratívnych rozhodnutí," doplnila Gregušová.