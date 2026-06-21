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J. Mikloško apeluje na rodičov, aby deti netrestali za známky
Komisár priblížil, že koniec školského roka je pre deti najmä časom radosti a očakávania prázdnin.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško apeluje na rodičov, aby svoje deti netrestali za známky fyzicky ani psychicky. Zdôrazňuje, že aj ignorovanie, tichá domácnosť, dramatické zákazy, krik či výčitky prehĺbia priepasť medzi rodičom a dieťaťom a nič nevyriešia. Uviedol to pre TASR v súvislosti s blížiacim sa odovzdávaním koncoročných vysvedčení.
Komisár priblížil, že koniec školského roka je pre deti najmä časom radosti a očakávania prázdnin. Vďaka aplikácii EduPage, ktorú má prakticky takmer každý rodič v mobile, priebežne vie, čo sa deje, a často má prehľad o známke, ktorú dieťa dostalo, skôr, než dôjde domov. Mikloško si preto nemyslí, že prekvapenie zo známok býva také časté, ako bolo kedysi v ére papierových žiackych knižiek. Avšak stres zo sklamania rodičovských očakávaní je stále prítomný. Ako vyšlo z minuloročného prieskumu Úradu komisára pre deti, jedným z najčastejších strachov detí na základných školách je strach, „že zlyhám“. Deti sa boja robiť chyby. Boja sa odsúdenia svojich najbližších. Strach z kriku, trestu, výčitiek a podkopávania sebavedomia od tých, ktorí majú byť piliermi bezpečia, ženie podľa Mikloška deti na krízové linky.
V prípade, že má dieťa na vysvedčení horšie známky, rodič by si mal podľa Mikloška v prvom rade uvedomiť, že známky sú výsledkom niekoľkých mesiacov práce. „Nie je to prekvapenie. Rodič by mal poznať priebežný prospech svojho dieťaťa a ak má ťažkosti, mal by mu pomôcť, nie reagovať na študijné výsledky v posledný júnový deň,“ podotkol Mikloško.
V druhom rade by si podľa neho mali rodičia uvedomiť, aké pocity v nich vyvolávali výčitky vlastných rodičov, ako sa cítili oni. Je dôležité, aby dieťa vedelo, že láska rodičov k nemu nezávisí od čísel v EduPage. Komisár zdôrazňuje, že horšia známka neznamená, že dieťa je zlé alebo hlúpe. „Ak chceme návod na ‚správnu reakciu' na vysvedčenie, tak najjednoduchší znie: Najprv ocenenie, potom konštruktívna debata, nie naopak,“ radí Mikloško. Rodičom takisto odporúča, aby našli na vysvedčení čokoľvek pozitívne, napríklad predmet, ktorý dieťa baví, alebo taký, v ktorom sa zlepšilo, a pochválili ho za snahu. „A potom sa v pokoji porozprávajte o tom, ako by ste to spolu mohli v nasledujúcom roku zlepšiť, čo by mu pomohlo zlepšiť sa v predmetoch, ktoré neboli až také dobré, čo by sa dalo urobiť lepšie, napríklad stráviť o dve hodiny menej denne na mobile a venovať ich čisto len štúdiu, nakúpiť literatúru, zaplatiť doučovanie, čokoľvek,“ rozvinul Mikloško.
To, že rodičia vyvíjajú na deti tlak pre známky, je podľa Mikloška realita, pretože známky sú často kľúčovým kritériom pre prijatie na dobrú strednú alebo vysokú školu. „Navyše, žijeme v dobe orientovanej na výkon. Rodičia nezriedka premietajú svoje vlastné ambície, nenaplnené sny alebo spoločenský tlak do svojich detí,“ konštatoval detský komisár. Následne sa známka na vysvedčení pre nich stáva akýmsi „meradlom hodnoty“ seba ako rodiča, potvrdením toho, či som „dobrý“ alebo „zlý“ rodič, a teda aj potvrdením vlastnej hodnoty v očiach druhých. Tlak na čisté jednotky za každú cenu vedie podľa Mikloška k napätiu vo vzťahoch s vlastnými deťmi a je nezdravý. „Zdravé je šťastné dieťa a šťastné dieťa vyrastá v prostredí prijatia a bezpečia,“ poznamenal Mikloško.
Reakcia rodičov je podľa komisára štartom a úvodným tónom prázdnin. „Prázdniny sú na to, aby si deti oddýchli, načerpali sily do nového školského roka a nastúpili doň s motiváciou zlepšovať sa, nie s odporom. A na tom môžu rodičia začať pracovať už od konca júna,“ uzavrel Mikloško.
Komisár priblížil, že koniec školského roka je pre deti najmä časom radosti a očakávania prázdnin. Vďaka aplikácii EduPage, ktorú má prakticky takmer každý rodič v mobile, priebežne vie, čo sa deje, a často má prehľad o známke, ktorú dieťa dostalo, skôr, než dôjde domov. Mikloško si preto nemyslí, že prekvapenie zo známok býva také časté, ako bolo kedysi v ére papierových žiackych knižiek. Avšak stres zo sklamania rodičovských očakávaní je stále prítomný. Ako vyšlo z minuloročného prieskumu Úradu komisára pre deti, jedným z najčastejších strachov detí na základných školách je strach, „že zlyhám“. Deti sa boja robiť chyby. Boja sa odsúdenia svojich najbližších. Strach z kriku, trestu, výčitiek a podkopávania sebavedomia od tých, ktorí majú byť piliermi bezpečia, ženie podľa Mikloška deti na krízové linky.
V prípade, že má dieťa na vysvedčení horšie známky, rodič by si mal podľa Mikloška v prvom rade uvedomiť, že známky sú výsledkom niekoľkých mesiacov práce. „Nie je to prekvapenie. Rodič by mal poznať priebežný prospech svojho dieťaťa a ak má ťažkosti, mal by mu pomôcť, nie reagovať na študijné výsledky v posledný júnový deň,“ podotkol Mikloško.
V druhom rade by si podľa neho mali rodičia uvedomiť, aké pocity v nich vyvolávali výčitky vlastných rodičov, ako sa cítili oni. Je dôležité, aby dieťa vedelo, že láska rodičov k nemu nezávisí od čísel v EduPage. Komisár zdôrazňuje, že horšia známka neznamená, že dieťa je zlé alebo hlúpe. „Ak chceme návod na ‚správnu reakciu' na vysvedčenie, tak najjednoduchší znie: Najprv ocenenie, potom konštruktívna debata, nie naopak,“ radí Mikloško. Rodičom takisto odporúča, aby našli na vysvedčení čokoľvek pozitívne, napríklad predmet, ktorý dieťa baví, alebo taký, v ktorom sa zlepšilo, a pochválili ho za snahu. „A potom sa v pokoji porozprávajte o tom, ako by ste to spolu mohli v nasledujúcom roku zlepšiť, čo by mu pomohlo zlepšiť sa v predmetoch, ktoré neboli až také dobré, čo by sa dalo urobiť lepšie, napríklad stráviť o dve hodiny menej denne na mobile a venovať ich čisto len štúdiu, nakúpiť literatúru, zaplatiť doučovanie, čokoľvek,“ rozvinul Mikloško.
To, že rodičia vyvíjajú na deti tlak pre známky, je podľa Mikloška realita, pretože známky sú často kľúčovým kritériom pre prijatie na dobrú strednú alebo vysokú školu. „Navyše, žijeme v dobe orientovanej na výkon. Rodičia nezriedka premietajú svoje vlastné ambície, nenaplnené sny alebo spoločenský tlak do svojich detí,“ konštatoval detský komisár. Následne sa známka na vysvedčení pre nich stáva akýmsi „meradlom hodnoty“ seba ako rodiča, potvrdením toho, či som „dobrý“ alebo „zlý“ rodič, a teda aj potvrdením vlastnej hodnoty v očiach druhých. Tlak na čisté jednotky za každú cenu vedie podľa Mikloška k napätiu vo vzťahoch s vlastnými deťmi a je nezdravý. „Zdravé je šťastné dieťa a šťastné dieťa vyrastá v prostredí prijatia a bezpečia,“ poznamenal Mikloško.
Reakcia rodičov je podľa komisára štartom a úvodným tónom prázdnin. „Prázdniny sú na to, aby si deti oddýchli, načerpali sily do nového školského roka a nastúpili doň s motiváciou zlepšovať sa, nie s odporom. A na tom môžu rodičia začať pracovať už od konca júna,“ uzavrel Mikloško.