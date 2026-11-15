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J. Mikloško: Bezpečnosť detí musí byť prioritou pri plánovaní dopravy
Vyzval tak aj na dôslednú kontrolu a upokojovanie dopravy v miestach, kde sa pohybujú deti.
Autor TASR
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Bratislava 15. novembra (TASR) - Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd nie je iba dňom spomienky na tých, ktorí prišli o život. Je tiež výzvou na to, aby sa podobným tragédiám predchádzalo. V osobitnom upozornení, ktoré sa týka bezpečného priestoru pre deti, to uviedli štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) SR Lucia Kurilovská a komisár pre deti Jozef Mikloško.
Pripomenuli, že dopravné nehody patria celosvetovo medzi najzávažnejšie príčiny úmrtí detí a mladých ľudí, pričom aj aktuálne slovenské štatistiky uvádzajú smutné čísla. „Od 1. januára do 12. novembra 2026 polícia evidovala 782 dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli deti. Päť detí pri nich prišlo o život, 41 utrpelo ťažké zranenia a ďalších 416 bolo zranených ľahko,“ priblížila Kurilovská.
S komisárom pre deti pripomenuli zraniteľnosť detí v cestnej premávke. „Ich schopnosť odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúceho vozidla, vyhodnotiť riziko alebo predvídať správanie ostatných účastníkov premávky sa ešte len vyvíja,“ pripomenuli. „Nemôžeme preto očakávať, že sa samy dokážu vyrovnať so všetkými nástrahami dopravy. O to väčšiu zodpovednosť nesú dospelí a tí, ktorí rozhodujú o podobe verejného priestoru a dopravnej infraštruktúry,“ zdôraznili.
Vyzvali preto samosprávy a ďalšie kompetentné orgány, aby sa snažili vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa deti pohybujú. „Dieťa nemôže niesť zodpovednosť za neprehľadnú križovatku, chýbajúci chodník, nedostatočne osvetlený priechod,“ vysvetlil Mikloško s presvedčením, že bezpečnosť detí musí byť jedným z hlavných kritérií pri plánovaní dopravy a verejného priestoru. Vyzval tak aj na dôslednú kontrolu a upokojovanie dopravy v miestach, kde sa pohybujú deti.
Tretiu novembrovú nedeľu vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) za Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd.
Pripomenuli, že dopravné nehody patria celosvetovo medzi najzávažnejšie príčiny úmrtí detí a mladých ľudí, pričom aj aktuálne slovenské štatistiky uvádzajú smutné čísla. „Od 1. januára do 12. novembra 2026 polícia evidovala 782 dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli deti. Päť detí pri nich prišlo o život, 41 utrpelo ťažké zranenia a ďalších 416 bolo zranených ľahko,“ priblížila Kurilovská.
S komisárom pre deti pripomenuli zraniteľnosť detí v cestnej premávke. „Ich schopnosť odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúceho vozidla, vyhodnotiť riziko alebo predvídať správanie ostatných účastníkov premávky sa ešte len vyvíja,“ pripomenuli. „Nemôžeme preto očakávať, že sa samy dokážu vyrovnať so všetkými nástrahami dopravy. O to väčšiu zodpovednosť nesú dospelí a tí, ktorí rozhodujú o podobe verejného priestoru a dopravnej infraštruktúry,“ zdôraznili.
Vyzvali preto samosprávy a ďalšie kompetentné orgány, aby sa snažili vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa deti pohybujú. „Dieťa nemôže niesť zodpovednosť za neprehľadnú križovatku, chýbajúci chodník, nedostatočne osvetlený priechod,“ vysvetlil Mikloško s presvedčením, že bezpečnosť detí musí byť jedným z hlavných kritérií pri plánovaní dopravy a verejného priestoru. Vyzval tak aj na dôslednú kontrolu a upokojovanie dopravy v miestach, kde sa pohybujú deti.
Tretiu novembrovú nedeľu vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) za Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd.