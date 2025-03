J. Mikloško: Deti bývajú vyňaté z rodiny aj pre banálne dôvody

Bratislava 30. marca (TASR) - Niekedy sa stretávame so situáciami, že je dieťa vyňaté z rodiny pre banálne dôvody, zatiaľ čo iné zostávajú v nebezpečnom prostredí. Komisár pre deti Jozef Mikloško na to poukázal v súvislosti s tohtotýždňovým zasadnutím Komisie pre vynímanie detí, ktorej cieľom je hľadať systémové zmeny pri procesoch vynímania detí z rodinného prostredia a predchádzať pochybeniam aj pochybnostiam, ktoré v tejto oblasti dlhodobo pretrvávajú.



S odvolaním sa na štatistiky Mikloško poukázal na to, že až 90 percent prípadov vynímania detí na Slovensku sa realizuje prostredníctvom neodkladných opatrení. V roku 2023 bolo podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny takto umiestnených 1252 detí z celkového počtu 1359 vyňatých detí. „Tieto opatrenia sa prijímajú v skrátených lehotách - často do 24 hodín od podania návrhu - bez podrobného dokazovania,“ ozrejmil komisár.



Úrad komisára pre deti v spolupráci s odbornou komisiou preto pripravil materiál, ktorý bol doručený ministrovi práce Erikovi Tomášovi (Hlas-SD) a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD). Dokument obsahuje základné body, ktoré by mal návrh na vyňatie dieťaťa obsahovať, aby bol pre súd dostatočne presvedčivý aj v rámci neodkladného konania. „Cieľom je, aby orgány sociálnoprávnej ochrany detí predkladali súdom komplexné a kvalitne zdôvodnené návrhy, ktoré reflektujú vykonané kroky pred samotným zásahom, a aby boli jednotné na celom Slovensku,“ vysvetlil Mikoško.



Komisia sa na svojom poslednom stretnutí venovala aj problematike medzinárodného vynímania detí, najmä prípadom slovenských rodín v zahraničí. Účastníci informovali o špecifikách systému v Spojenom kráľovstve, kde v niektorých prípadoch dochádza k odobratiu dieťaťa aj bez zavinenia rodiča, napríklad po drobnom úraze. „Rodičia sa následne často nedokážu spätne domôcť kontaktu s dieťaťom,“ povedal Mikloško. Vyzval preto na vytvorenie medzištátnych pravidiel a mechanizmov, ktoré by pomohli slovenským rodičom v zahraničí pri ochrane ich detí a lepšej spolupráci medzi krajinami.



Komisia sa stretáva každé dva mesiace a má do 20 členov z rôznych odborných inštitúcií a rezortov. Obnovená bola minulý rok po dohode s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad komisára pre deti ju koordinuje s cieľom zjednotiť prístup všetkých subjektov, ktoré sa na procese vynímania detí podieľajú.