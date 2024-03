J. Mikloško: Našim úsilím je chrániť a podporovať zdravý vývoj detí

Bratislava 26. marca (TASR) - Úrad komisára pre deti v utorok zorganizoval okrúhly stôl na tému regulácie mobilných telefónov na školách. "Aj najnovší okrúhly stôl je dôkazom toho, že odborná obec má rôzne názory a neváha o nich diskutovať. Našim úsilím je chrániť a podporovať zdravý vývoj našich detí," uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.



Je podľa neho povzbudivé vidieť, ako sa rôzne odborné skupiny aktívne zapájajú do širokej diskusie o pomere výhod a škodlivosti využívania mobilných telefónov školákmi. "Prizvali sme expertov z akademickej obce, aj zo zahraničia, aby sme verejnosti mohli sprostredkovať vedecké argumenty. Okrúhleho stola sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva, kompetentné úrady, organizácie reprezentujúce učiteľov, rodičov, ako aj zástupcovia mládežníckych parlamentov," podotkol.



Okrem témy škodlivosti mobilov otvorili aj diskusiu o rizikách, ktoré prináša umelá inteligencia. Otvorili tiež otázku, čím nahradiť mobilné telefóny. "Je to otázka, ktorá si vyžaduje premyslené a inovatívne riešenia, do ktorých môžeme zapojiť nielen pedagogickú, ale aj kultúrnu obec," priblížil. Výstupy odborníkov podľa jeho slov opakovane potvrdzujú, že prevenciu treba riešiť už na úrovni rodičov a rodín.



Aktuálne je v kompetencii škôl nastaviť si zákaz alebo možnosť používania mobilných telefónov. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) avizoval, že mobilné telefóny by sa mohli zakázať na prvom stupni základných škôl. Na druhom stupni by sa ich využívanie mohlo obmedziť. Rezort v tejto veci komunikuje s odborníkmi.