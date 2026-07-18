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J. Mikloško odporúča: Pri výbere táborov pre deti sledujte recenzie
Program by mal podľa Mikloška byť pestrý a vyvážený, aby bolo dostatok priestoru nielen na aktivity, ale aj oddych a aby rešpektoval individualitu a limity dieťaťa.
Autor TASR
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Bratislava 18. júla (TASR) - Ak sú letné tábory kvalitné, môžu byť skvelým nástrojom na rozvoj samostatnosti a sociálnych zručností detí. Je logické, že rodičia majú aj obavy, či bude daný letný tábor kvalitný, či tam dieťaťu niečo nehrozí, či to bude dostatočne podnetné prostredie, aby to dieťa bavilo a splnilo svoj účel. V prvom rade je určite vhodné sledovať recenzie. Pre TASR to konštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško.
„Ak agentúra, ktorá tábor organizuje, s tým má skúsenosti a je seriózna, nemá problém ich zverejniť a určite bude mať na internete dostupnú spätnú väzbu od rodičov,“ podotkol Mikloško. Kvalifikáciu organizátora tábora a jeho tímu považuje komisár za „alfu a omegu“. Je podľa neho kľúčové, kto s deťmi pracuje. Hlavný vedúci a animátori by mali mať skúsenosti s prácou s deťmi a čistý register trestov. Dôležitá je aj prítomnosť zdravotníka. Bezpečnosť a hygiena by mali byť základné veci, na ktoré by sa mal rodič pýtať organizátora.
Program by mal podľa Mikloška byť pestrý a vyvážený, aby bolo dostatok priestoru nielen na aktivity, ale aj oddych a aby rešpektoval individualitu a limity dieťaťa.
Čo sa týka najčastejších skrytých rizík letných táborov, medzi tie podľa komisára patrí napríklad poddimenzovaný počet animátorov na skupinu detí, kde môže hroziť nedostatočný dozor. Problém môže byť aj nedostatočné preverenie zdravotného stavu detí pred nástupom do tábora. „Medzi moderné nástrahy patrí tiež šikana alebo nadmerné používanie smartfónov. Určite by sa mal rodič zaujímať o to, ako má tábor nastavené pravidlá pre prípadný digitálny detox,“ priblížil Mikloško.
Pokiaľ ide o tábory v zahraničí, podľa detského komisára sú vhodné na zdokonalenie jazykových zručností dieťaťa. O to väčší dôraz by kládol na overenie prostredia, bezpečnosti a personálneho zabezpečenia, ktoré tam bude. Upozornil, že pri zahraničných táboroch je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť kvalite poistenia, legislatívnym pravidlám danej krajiny a overeniu, ako je zabezpečená komunikácia s rodičmi v prípade núdze.
Podľa Mikloška však nie je vhodné deti tlačiť do pobytových táborov len preto, že tam idú ich rovesníci, ak na to ešte nie sú emocionálne pripravené. „Správny tábor je taký, z ktorého sa dieťa vracia oddýchnuté, obohatené o nové zážitky a s úsmevom na tvári,“ dodal komisár.
„Ak agentúra, ktorá tábor organizuje, s tým má skúsenosti a je seriózna, nemá problém ich zverejniť a určite bude mať na internete dostupnú spätnú väzbu od rodičov,“ podotkol Mikloško. Kvalifikáciu organizátora tábora a jeho tímu považuje komisár za „alfu a omegu“. Je podľa neho kľúčové, kto s deťmi pracuje. Hlavný vedúci a animátori by mali mať skúsenosti s prácou s deťmi a čistý register trestov. Dôležitá je aj prítomnosť zdravotníka. Bezpečnosť a hygiena by mali byť základné veci, na ktoré by sa mal rodič pýtať organizátora.
Program by mal podľa Mikloška byť pestrý a vyvážený, aby bolo dostatok priestoru nielen na aktivity, ale aj oddych a aby rešpektoval individualitu a limity dieťaťa.
Čo sa týka najčastejších skrytých rizík letných táborov, medzi tie podľa komisára patrí napríklad poddimenzovaný počet animátorov na skupinu detí, kde môže hroziť nedostatočný dozor. Problém môže byť aj nedostatočné preverenie zdravotného stavu detí pred nástupom do tábora. „Medzi moderné nástrahy patrí tiež šikana alebo nadmerné používanie smartfónov. Určite by sa mal rodič zaujímať o to, ako má tábor nastavené pravidlá pre prípadný digitálny detox,“ priblížil Mikloško.
Pokiaľ ide o tábory v zahraničí, podľa detského komisára sú vhodné na zdokonalenie jazykových zručností dieťaťa. O to väčší dôraz by kládol na overenie prostredia, bezpečnosti a personálneho zabezpečenia, ktoré tam bude. Upozornil, že pri zahraničných táboroch je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť kvalite poistenia, legislatívnym pravidlám danej krajiny a overeniu, ako je zabezpečená komunikácia s rodičmi v prípade núdze.
Podľa Mikloška však nie je vhodné deti tlačiť do pobytových táborov len preto, že tam idú ich rovesníci, ak na to ešte nie sú emocionálne pripravené. „Správny tábor je taký, z ktorého sa dieťa vracia oddýchnuté, obohatené o nové zážitky a s úsmevom na tvári,“ dodal komisár.