J. Mikloško podporuje alternatívne tresty pre rodičov detí

Bratislava 22. júla (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško plne podporuje alternatívne tresty pre rodičov detí, ktorí spáchajú nejaký delikt. Tieto tresty majú podľa jeho slov potenciál zmierniť negatívne vplyvy na deti, ktoré by inak museli čeliť ťažkostiam spojeným s väznením ich rodičov. Poukázal na to v súvislosti s nedávno prijatou novelou Trestného zákona.



"Rozhodne nie je v záujme štátu ani dieťaťa alebo detí takéhoto rodiča, aby mu bola odňatá sloboda na nejaký čas v prípadoch, kedy je možné nižšiu sadzbu trestu nahradiť alternatívnym trestom. V tejto oblasti musíme urobiť krok vpred," vysvetľuje Mikloško.



Využívanie alternatívnych trestov, ako napríklad domáce väzenie, odpracovanie trestu alebo finančná pokuta, môže podľa neho znížiť recidívu odsúdených, čo zároveň prináša nemalú finančnú úsporu štátu. "Má to potenciál aj na zmiernenie dosahov na ekonomickú situáciu rodiny odsúdeného. Zmyslom aj podľa odborníkov v oblasti práva je, aby sa s odsúdenými viac pracovalo a aby si uvedomili vážnosť a následky svojho protiprávneho konania," poznamenal.



Mikloško tiež je toho názoru, že tresty, ktoré nebudú spojené s odňatím slobody zaručujú splnenie účelu trestu. Navyše zmiernia vplyvy na deti, či už po sociálnej, ekonomickej, výchovnej, alebo preventívno-výchovnej stránke.