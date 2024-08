J. Mikloško: Rovnaké šance a práva by mali byť v EÚ samozrejmosťou

Bratislava 2. augusta (TASR) - Mnoho Rómov, vrátane tých na Slovensku, stále patrí k marginalizovaným skupinám, kde deťom hrozí chudoba, šikana a násilie. Uviedol to komisár pre deti Jozef Mikloško pri príležitosti piatkového Pamätného dňa rómskeho holokaustu. Ako zdôraznil, rovnaké šance, práva a príležitosti by mali byť samozrejmosťou v Európskej únii (EÚ).



"Dnes, 2. augusta, si pripomíname európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu, čo je príležitosť obzrieť sa do temných častí dejín a zamyslieť sa, či sme ako spoločnosť pokročili v eliminácii nenávisti. Musíme odsúdiť zločiny proti ľudskosti a pripomínať si, aké dôležité je predchádzať nenávisti," apeluje komisár.



Mikloško avizuje, že téme obhajoby práv Rómov sa bude Úrad komisára pre deti intenzívne venovať. Verejnosť chce o tom informovať v septembri.



Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000.